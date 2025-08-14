WORLD GAMES Chengdu (CHN), ARCO World Games, Noziglia e Barbieri in semifinale nell’arco nudo

Continua a dominare l’Italia del tiro con l’arco ai World Games di Chengdu (CHN). Dopo le tre medaglie nel ricurvo, le gare del tiro di campagna proseguono con l’arco nudo e gli azzurri primeggiano ancora.

Simone Barbieri e Cinzia Noziglia chiudono entrambi al primo posto il ranking round e sono già qualificati per le semifinali senza passare dai turni eliminatori di domani. I due specialisti italiani saranno quindi protagonisti sabato 16 nei match che decideranno le medaglie.

Nella giornata di oggi Simone Barbieri ha ottenuto il primo posto dominando in lungo e in largo. Al termine delle 24 piazzole (12 a distanze sconosciute e 12 a distanze conosciute) l’atleta del Malin Archery Team mette a referto 371 punti. Il secondo in classifica, Erik Jonsson (SWE) si ferma quasi trenta punti dietro (343) mentre il terzo in classifica, Simon John Fairweather (AUS) si assesta a 340. Barbieri domani sarà impegnato nello show match con lo svedese secondo della classe per determinare da che parte del tabellone e contro quale avversario sarà in semifinale.

Stesso discorso per Cinzia Noziglia che a Chengdu arriva da due ori di fila ai World Games. L’atleta delle Fiamme Oro conclude la qualifica prima con 329 punti, diciannove in più della francese Alicia Baumert e della statunitense Fawn Girard. L’arciera ligure se la vedrà nello show match di domani contro la transalpina.

IN FOTO WORLD ARCHERY libere da diritti editoriali

Com. Stam. + foto