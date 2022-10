World Skate Games Argentina 2022, dal 24 ottobre al via il più grande evento mondiale dei roller sports

Il countdown è arrivato agli sgoccioli e oramai manca solo qualche granello di sabbia per completare l’ultimo giro della clessidra dei World Skate Games che si terranno quest’anno in terra argentina, dopo l’edizione del 2019 di Barcellona.

Buenos Aires e San Juan stanno scaldando i motori della macchina organizzativa che per tre settimane, dal 24 ottobre al 15 novembre prossimi, gestirà un evento grandioso che ospiterà in un unico paese i campionati mondiali di 9 discipline del mondo roller: Corsa, Artistico, Hockey Pista, Hockey Inline, Downhill, Roller Freestyle, Inline Freestyle, Skateboarding e Scootering.

I numeri dei World Skate Games Argentina 2022

Saranno un evento con numeri incredibili che faranno girare la testa e le rotelle di tutto il mondo. Oltre 80 i paesi partecipanti dai cinque continenti, più di 5.000 atleti iscritti, 130 competizioni, 390 medaglie assegnate, oltre 600 eventi sportivi e 20 venue che ospiteranno il fittissimo programma di gare, allestite nelle due grandi città argentine.

Gli sport a rotelle sono senza freni

Urban, giovani e sostenibili è questo il “mantra” degli sport a rotelle, cresciuto tantissimo negli ultimi anni in termini di conoscenza, partecipazione ed accreditamento internazionale, grazie anche alla consacrazione olimpica con lo skateboarding, all’apprezzamento pubblico del CIO, al successo mondiale dei World Skate Games, al crescente interesse dei grandi sponsor.

La delegazione Italiana

Sulla scia dei recenti successi che hanno consacrato l’Italia sportiva nel gotha mondiale, il team azzurro è pronto a partire con una delegazione monumentale, che sa tanto di spedizione olimpica. Ad accogliere i nostri azzurri, come di consueto, sarà Casa Italia, quartier generale della FISR.

Quasi cinquecento atleti, per 9 discipline in gara, con alfiere la nostra straordinaria campionessa del Pattinaggio Artistico Rebecca Tarlazzi, con il suo pesantissimo bottino di medaglie (13 titoli mondiali complessivi conquistati in singolo, ed in coppia con Luca Lucaroni), che avrà l’onore di essere il Portabandiera del tricolore alla Cerimonia inaugurale prevista, grandiosa, per il 29 ottobre lungo il monumentale Avenue 9 de Julio di Buenos Aires.

Le ambizioni azzurre

I campioni azzurri sono chiamati al loro consueto ruolo di leader mondiali e proveranno a cumulare più titoli di quelli conquistati nella scorsa edizione di Barcellona dove l’Italia ha vinto la classifica per nazioni, conquistando 21 medaglie d’oro, 18 d’argento e 24 di bronzo per un totale di 63 podi. L’obiettivo è quello di rivincere il medagliere complessivo e di superare i crescenti paesi rivali.

Il Presidente Aracu, presente in Argentina per tutto il periodo nella veste di Presidente anche della Federazione mondiale World Skate, non nasconde una buona dose di ottimismo, anche in chiave tricolore.

Tutti i World Skate Games Argentina 2022 minuto per minuto

La FISR si è preparata nei dettagli, come mai aveva fatto, sia a livello sportivo che logistico, dispiegando un fronte di fuoco per affrontare al meglio questa straordinaria manifestazione.

La task force della comunicazione federale garantirà sulle pagine dedicate del sito fisr.it e sui social federali la copertura integrale dell’evento con continui aggiornamenti di notizie, immagini e video che consentiranno a tutti gli appassionati degli sport rotellistici di conoscere in tempo reale i risultati e le medaglie dei nostri azzurri.

Naviga sulle pagine dedicate del sito worldskate.org per consultare tutte le informazioni e gli approfondimenti.

Com. Stam./foto