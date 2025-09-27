World Skate Games Italia: Truly Design premiata agli Illustration Awards 2025

A distanza di un anno i World Skate Games Italia continuano a far parlare in maniera positiva e a ricevere consensi e attestati in ambito internazionale.

Il collettivo, tutto made in Italy, Truly Design che ha curato le illustrazioni del più grande appuntamento mondiale dedicato a tutti gli sport su rotelle, ottiene un importantissimo premio agli World Illustration Awards 2025.

L’ambito riconoscimento, per la sezione Innovazione e Pubblicità, arriva grazie alle illustrazioni che la realtà di creativi torinesi ha realizzato proprio per i Giochi 2024, andati in scena un anno fa a Roma e in più città italiane. Manifestazione organizzata dalla Federazione mondiale World Skate e da quella italiana, Skate Italia. Un evento che ha fatto registrare numeri impressionanti, dedicato agli sport più giovani, urbani, sostenibili e cool del momento.

I World Illustration Awards, tra i più importanti eventi mondiali dedicati all’illustrazione, rappresentano la celebrazione globale della creatività, mettendo in contatto gli illustratori di tutto il mondo e l’industria del settore. Manifestazione organizzata dal 1976 che nell’ultimo decennio ha acquisito sempre più importanza con testimonials conosciuti a livello internazionale. Una vetrina dell’illustrazione che dura un anno, riunendo creativi, operatori del settore, direttori artistici, per mettere in mostra i grandi lavori realizzati su scala mondiale. Il Premio è organizzato dall’Association of Illustrators (AOI) in collaborazione con la Directory of Illustration (Di).

I vincitori sono stati selezionati tra una rosa di 200 progetti e oltre 4.700 candidature provenienti da 85 paesi. Truly Design è un team nato a Torino nel 2003 dalla passione per la grafica, l’illustrazione e la pittura. La crew italiana spazia dai murales di grandi dimensioni alle opere anamorfiche, dai dipinti ai graffiti, alla street art. Un approccio che ha permesso al gruppo di creativi torinesi di sperimentare nuove forme di linguaggio visivo e tradurre concetti attraverso l’astrazione geometrica.

L’intuizione di affidare la parte illustrativa dei World Skate Games Italia 2024 a Truly Design è arrivata dal Dipartimento Comunicazione di World Skate, federazione organizzatrice dell’evento iridato. Lavoro che ha visto la responsabilità di Alice Lizza, head of communication della federazione mondiale, che ha scelto il gruppo di creativi torinesi per i Giochi italiani.

Un premio, quello per Truly Design e per i World Skate Games Italia 2024 che ribadisce ulteriormente e a distanza di un anno lo strepitoso successo del Mondiale dei Mondiali di tutti gli sport su rotelle. Evento che rimarrà nella storia come una delle più belle edizioni di sempre. 22 Campionati Mondiali per 12 sport diversi, all’interno di un’unica grande manifestazione che ha animato e colorato le città italiane a settembre 2024. Quattro le regioni coinvolte. Roma fulcro dell’evento con 3 sedi speciali: Colle Oppio, Pincio e Ostia; l’Abruzzo e le città di Rimini e Novara protagoniste dell’appuntamento internazionale.

Pazzeschi i numeri del Mondiale dei Mondiali: 12.000 tra atleti e team coinvolti, oltre 150 titoli assegnati, migliaia di spettatori presenti alle competizioni, 35 milioni di visualizzazioni e 6,8 milioni di accounts social raggiunti. La manifestazione che ha assegnato più titoli nella storia degli appuntamenti sportivi. Un evento che si consacra agli occhi del mondo come l’appuntamento sportivo più giovane di sempre. Le discipline su rotelle sono oramai gli sport del momento. Urban, young e sostenibili,le parole chiave di questo grande successo. Un successo che ha “regalato” a Truly Design e ai World Skate Games Italia l’importantissimo riconoscimento dei World Illustration Awards.

