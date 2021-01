Disponibile in rotazione radiofonica “WRITTEN IN MY SOUL” (WF Records), nuovo inedito della band WEST FARGO.

Nata intorno ad un riff martellante di Roberto “Biro” Roncalli, “WRITTEN IN MY SOUL” non è altro che una dichiarazione d’amore dell’autore verso la musica. Il protagonista la rincorre come fosse una bella donna, flirta con lei, la seduce, se ne innamora perdutamente e si lascia trasportare da lei in una dimensione tra sogno e realtà. Un viaggio edonistico narrato dai WEST FARGO, un’esperienza a cui il musicista non può e non vuole porre fine, perché è così che deve essere, perché è così che è “scritto nella sua anima”.

Ideato, girato e montato dal videomaker Silvano Richini, il videoclip ufficiale di “Written in my soul” sembra rubare le atmosfere dei film dei fratelli Coen ripresentandole in ambienti nostrani. Fotografie di vita quotidiana vengono trasposte in immagini, grazie all’ingresso in scena di attori inusuali quali le ombre dei componenti della band, allegorie dell’eterna diatriba tra quello che siamo e quello che vorremmo essere, tra quello che facciamo e quello che vorremmo fare. In un incalzare di ritmo del montaggio, le ombre si prendono la scena, sovvertendo la loro natura passiva e diventando così i veri protagonisti della storia.



Biografia

I WEST FARGO sono una rock band bresciana che si rifà alle sonorità della West Coast americana degli anni ‘90, in una sorta di tentativo di conciliazione tra l’anima scanzonata e trasgressiva della California e quella più incazzata e introversa di Seattle. L’attuale formazione vede all’opera, oltre ai fondatori Davide Balzarini (voce, chitarra) e Domenico Ducoli (basso), Roberto Roncalli (chitarra solista), Matteo Zelaschi (Batteria) e Pierluigi Capretti (tastiere, chitarra acustica, voce). I WEST FARGO hanno finito le registrazioni del loro terzo album (W3ST FARGO), che va ad aggiungersi a STRADE (2016) e COSE PREZIOSE (2018).

Il nuovo singolo “Written in my soul” è disponibile in radio e in digitale dal 18 dicembre.“AVARIA” (Canzoni Inedite), brano di debutto di DENISE GRAZIANO già disponibile su tutte le piattaforme di streaming dal 27 novembre.

“Mandami in avaria, il tuo profumo misto alla marya, sento le macchine che passano ma tu non mi passi mai”: recita così il preinciso di “AVARIA”, singolo d’esordio di DENISE GRAZIANO che vuole rappresentare l’amore come un vortice inebriante di emozioni. Il brano, interamente realizzato dallo staff di Canzoni Inedite di Roma, vede la penna degli autori Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo), e Pietro La Terza.

Racconta Denise a proposito del nuovo inedito: «Ho scelto “Avaria” come primo singolo perché è un brano che mi rappresenta al massimo. Tratta di una stoia d’amore che cambia “umore più volte”: è passionale, folle, poi si calma fino ad esplodere all’improvviso, come una tempesta. Penso che ogni persona affronti l’amore in questo modo quindi è un brano in cui possono rivedersi tutti, è il modo che molti di noi abbiamo di affrontare l’amore».



“Avaria” è disponibile su tutte le piattaforme di streaming al seguente link: https://song.link/i/1538914396



Biografia

Denise Graziano nasce nel ‘99 in un paesino della puglia. Si appassiona alla musica fin da piccola, infatti, all’età di cinque anni, inizia a prendere lezioni di pianoforte e dopo qualche tempo anche di canto lirico. Matura molto presto una grande sensibilità per questa arte chi gli permetterà di spiccare tra gli altri allievi. All’età di dieci anni viene scelta come voce solita dell’Orchestra giovanile diretta dal M.stro Giuseppe Lentini. Da lì si susseguiranno numerosi riconoscimenti come il 1°Premio assoluto nell’ottavo concorso Nazionale “Premio Musica Italia”, 1° Premio nella seconda edizione del concorso Nazionale “Italia Smim Festival” , il concorso musicale Nazionale “Musica e Cinema” che le darà la possibilità di collaborare al concerto della Banda della Marina Militare Italiana. Accresce il suo bagaglio artistico grazie alla collaborazione con il coro “Ilse Wber Choir” diretto dall’illustre M.stro Francesco Lotoro che vedrà il suo debutto, a fine 2019, in diretta nazionale su Rai5 per la Giornata della Memoria. Curiosa del mondo “fuori” dalla formazione lirica, decide nel giugno 2020 di sperimentare una nuova strada per il suo percorso artistico e quindi si affaccia al canto pop grazie alla collaborazione degli autori di Canzoni Inedite di Roma con il quale realizza il suo primo progetto “Avaria” che anticipa l’EP in lavorazione. Il brano è disponibile in digitale dal 27 novembre e in radio dal 18 dicembre 2020.

