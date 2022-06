XI° Corsa Zero Barriere, Fisdir presente a San Vito per un weekend di sport aperto tutti

“Ripartiamo dallo sport per tutti“, questo lo slogan dell’evento sportivo promozionale denominato “XI° Corsa Zero Barriere©, ed inserito nell’Evento Week End dello Sport 2022, che ha preso il via ieri, 2 giugno 2022, a San Vito Lo Capo (TP) e che si concluderà il prossimo 5 giugno grazie alla Fisdir Sicilia, in collaborazione con i tecnici della federazione e le Associazioni di Trapani, che hanno organizzato una giornata di sport #zerobarriere.

L’evento è promosso dall’amministrazione comunale e dal team della “Disabili no Limits”, realtà territoriale che intende promuovere lo sport accessibilità a 360 gradi, sezione ASD Project Diver Team con la collaborazione dell’ACSI Sicilia Occidentale ed il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo (TP).

La manifestazione, che vedrà anche una sostanziosa presenza di studenti, ben 100 sia con disabilità che normodotati, provenienti dagli istituti del territorio trapanese, sarà valida come prova Ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre Topo Athletic 2022, nonché prova della Coppa Giovani ACSI S.O. e ha come obiettivo quello di sensibilizzare tutta la collettività sulle tematiche della disabilità e dello sport aperto a tutti, promuovendo la cultura dello sport accessibile, facilitando l’avviamento sportivo alle persone con disabilità e facendo conoscere e sperimentare le discipline offerte dalle varie federazioni attive sul territorio. Inoltre, l’iniziativa si propone di raccogliere fondi per attivare un programma di sostegno dei ragazzi disabili interessati all’avviamento sportivo, coinvolgendo attivamente i partecipanti e le singole associazioni in una campagna solidale nella quale diventare direttamente portavoce.

“Siamo felici che l’istituto tecnico Sciascia-Bufalino abbia aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa – ha detto Valeria Ferranti, presidente Sportivamente e collaboratrice attiva al progetto -, che, infatti, parteciperanno in gran numero. Durante l’anno scolastico che si avvia, ormai, alla conclusione, abbiamo condiviso tanti progetti di inclusione, consapevoli del valore per la nostra società di uno sport aperto a tutti e senza barriere. Ringraziamo anche tutte le società sportive presenti – ha proseguito Ferranti -, tra le quali la Pallacanestro Trapani con la quale, ormai da tempo, c’è sia un rapporto di stretta collaborazione che una splendida condivisione di valori e principi, e i ragazzi dell’ente di formazione progetto Europa di Trapani. Ringraziamo infine – ha concluso – il Presidente Pasquale Tedesco della polisportiva Entello che sarà presente giorno 4, auspicando che sia l’inizio di un’altra bella collaborazione per il nostro territorio, e la preside Silvana Zaconia per la bella opportunità che ha deciso di dare a suoi ragazzi”.

Il week end dello sport “Zero Barriere” seguirà il seguente calendario:

2 giugno : corsa Zero Barriere

Partenza spiaggia accessibile gratuita Zero Barriere sul lungomare 8.30

: corsa Zero Barriere Partenza spiaggia accessibile gratuita Zero Barriere sul lungomare 8.30 3 giugno : subacquea e giro sulla ruota panoramica Zero Barriere presso la spiaggia accessibile gratuita Zero Barriere sul lungomare dalle 9.00 alle 13.00

: subacquea e giro sulla ruota panoramica Zero Barriere presso la spiaggia accessibile gratuita Zero Barriere sul lungomare dalle 9.00 alle 13.00 4 giugno : sport per tutti Zero Barriere presso il campo sportivo di via Faro dalle 9.00 alle 13.00 sport in piazza Santuario dalle 16.00 alle 20.00

: sport per tutti Zero Barriere presso il campo sportivo di via Faro dalle 9.00 alle 13.00 sport in piazza Santuario dalle 16.00 alle 20.00 5 giugno: Campionato regionale calcio a 5 presso il campo della scuola media

