XII Giornata Nazionale Adsi: il 22 maggio appuntamento con le dimore storiche siciliane

Palermo – Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. La prossima domenica 22 maggio, infatti, torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XII edizione. Luoghi esclusivi come castelli, rocche, ville, parchi e giardini siciliani saranno visitabili gratuitamente, per immergersi in un patrimonio che deve costituire il perno dello sviluppo sostenibile a lungo termine del Paese.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), ha ricevuto il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero della Cultura, del Ministero del Turismo e di ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo edel Comune di Caltagirone e di Ragusa. Da quest’anno Media Partner dell’evento sarà il TGR.

Quella degli immobili storici è una rete unica, dall’immenso valore sociale, culturale ed economico che i proprietari si impegnano quotidianamente a custodire e a valorizzare. Le dimore storiche, infatti, costituiscono non solo un patrimonio turistico di rara bellezza ma anche il perno di una economia circolare per i borghi su cui si trovano. Il 54% di tali immobili si ubica, infatti, in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 29% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti.

La Giornata Nazionale ADSI è quindi anche un’occasione per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. Il loro indotto, infatti, genera un impatto positivo su moltissime filiere. Molte poi sono le figure professionali che gravitano intorno ad una dimora, mestieri dal sapere antico – artigiani, restauratori, maestri vetrai – sempre più difficili da reperire. Un patrimonio – quello delle dimore – tramandato a noi attraverso i secoli anche grazie ad opere di restauro e mantenimento, i cui costi gravano unicamente sui proprietari ma dai quali deriva la qualità dei centri nei quali tali beni insistono.

Tra le dimore siciliane che aprono al pubblico, si sottolinea in particolare il Salone degli Specchi del Palazzo Spadaro Libertini che conserva uno dei pochi esemplari esistenti in case private italiane di Gran Coda Pleyel Wolff databile 1860 circa perfettamente restaurato, su cui ha suonato anche Richard Wagner.

In particolare, si segnala che quest’anno la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche si svolge in concomitanza con Buongiorno Ceramica, manifestazione su scala nazionale che si terrà il 21 e 22 maggio: chi visiterà i Saloni di Rappresentanza di Palazzo Spadaro Libertini a Caltagirone potrà trovarvi esposte opere di Maestri ceramisti locali, in quanto la proprietaria Lara Gravina di Belmonte Beaumont ha deciso di accogliere “il bello nel bello” rendendo così omaggio alla ceramica di Caltagirone, famosa in tutto il mondo, all’interno dei propri fastosi saloni.

Numerose le iniziative promosse dai proprietari per la Giornata Nazionale: da mostre a concerti e spettacoli teatrali, per intercettare le esigenze del pubblico di ogni fascia d’età. Quest’anno torna anche il concorso fotografico in collaborazione con Photolux rivolto agli utenti di Instagram: maggiori informazioni saranno dettagliate in successive comunicazioni.

Si consiglia di rimanere sempre aggiornati sull’evoluzione delle misure a contrasto del coronavirus e si rende noto che, per recarsi alla dimora prescelta, è necessario prenotarsi al link: www.adsi.it/giornatanazionale

Di seguito l’elenco delle aperture previste:

Provincia di CATANIA

Saloni di Rappresentanza di Palazzo Spadaro Libertini, Caltagirone

Provincia di ENNA

Palazzo Salomone, Nicosia

Provincia di MESSINA

Villa Maria Giovanna, Caronia

Provincia di PALERMO

Casa Museo del Beato Giuseppe Puglisi – Ass.ne N.le Case della Memoria, Palermo

Camera dello Scirocco – Villa Naselli a Palermo

Provincia di RAGUSA

Palazzo Arezzo di Trifiletti, Ragusa

Villa Spaccaforno, Modica

Provincia di TRAPANI

Fondo Auteri – Federazione Italiana Amici dei Musei, Sant’Andrea Bonagia

Com. Stam./foto