Ricorrenza del 23 maggio – al via la manifestazione “La nave della legalità non si ferma… per non dimenticare” dal 17 al 21 maggio 2021

Il sindaco Pietro Puccio ed il dirigente scolastico della direzione didattica “Alcide De Gasperi” di Capaci Marcello Lupo hanno inaugurato il calendario degli eventi per la commemorazione del XIX anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio

In occasione della ricorrenza del 23 maggio, dodici istituzioni scolastiche delle Regioni Sicilia, Liguria e Lombardia si sono unite in una rete scolastica – che ha come organo capofila la Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” di Capaci – per promuovere la cultura della legalità e la formazione di una coscienza civica.

Dal gemellaggio è nato il progetto “La nave della legalità non si ferma… per non dimenticare”, che prevede un fitto programma di attività che dal 17 al 21 maggio verranno trasmesse sul canale YouTube “Direzione Didattica Alcide De Gasperi-Capaci”, raggiungibile al seguente link

https://www.youtube.com/channel/UCTDe6W1-fluGqZNyoLpFOyw/featured .

Il progetto, patrocinato dalla Fondazione Falcone, coinvolge attivamente tutti gli alunni e le alunne delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, impegnati in diverse attività pluri, inter e transdisciplinari che affrontano le macro aree 1) Cultura e tradizione; 2) Itinerario naturalistico locale; 3) I luoghi della memoria ed 4) Itinerario monumentale.

Dopo lo sbarco virtuale della nave della legalità in Sicilia, ad inaugurare la manifestazione sono stati il Sindaco di Capaci Pietro Puccio ed il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica “Alcide De Gasperi” di Capaci Marcello Lupo.

