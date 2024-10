XX Giornata del Contemporaneo | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna | 12 ottobre 2024

Bologna – Il MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna del Settore Musei Civici Bologna conferma la propria adesione alla Giornata del Contemporaneo, la cui ventesima edizione si svolgerà sabato 12 ottobre 2024.

La manifestazione è promossa da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani e si realizza con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e con la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

In linea di continuità con quanto proposto annualmente dal 2021, il museo, dalle h 15.00 alle 18.00, organizza nella Sala conferenze la quarta edizione della Giornata di studi sulla critica d’arte in ricordo di Giovanni Maria Accame (1941 – 2011), storico, critico d’arte e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Brera di Milano, riflettendo sul tema scelto dalla XX Giornata del Contemporaneo, quello dell’accessibilità, affrontandolo dal punto di vista della scrittura che inquadra il testo critico come strumento di mediazione.

Il titolo dell’edizione è, infatti, Critica estesa, ovvero un invito a riflettere sulla pratica della scrittura critica intesa come dispositivo aperto. “Estesa” è la critica che nella costruzione del testo e nella sua creazione di senso include il pubblico e i loro contesti di riferimento; “estesa” è anche la scrittura che migra dai supporti tradizionali aprendosi ad altri linguaggi ed esperienze di conoscenza, quali programmi didattici, progetti editoriali visivo-testuali, mostre-laboratorio e contenuti multimediali. “Estesa” è dunque la critica che mette in discussione la sua autorità/autorialità e condivide la responsabilità della sua visione con la pluralità di sguardi e storie a cui si rivolge, intessendo un dialogo che, seppure a livello concettuale, rimane dinamico e ampio.

Queste sono alcune delle domande attraverso cui le ospiti e gli ospiti invitati presenteranno le proprie esperienze al pubblico: cosa implica costruire un testo tenendo in considerazione la molteplicità dei pubblici a cui si rivolge? Come la pratica della scrittura critica può dare voce alle complesse dinamiche che animano il lavoro dell’artista e allo stesso tempo renderle leggibili in contesti che sono diversificati dalle esperienze politiche, generazionali, linguistiche, culturali e di classe dei soggetti coinvolti ma anche dalle caratteristiche fisiche dell’ambiente in cui avviene la fruizione? Quali strumenti sono a disposizione della scrittura di settore per rendersi agente di mediazione di contenuti? Come le istituzioni culturali italiane possono utilizzare la parola scritta per aprirsi e coinvolgere i pubblici in processi condivisi di costruzione di senso?

La tavola rotonda vedrà gli interventi dei seguenti relatori:

Anna Chiara Cimoli (Università degli studi di Bergamo) con Lasciar respirare le parole. Mediazione, facilitazione, traduzione in contesti complessi;

Maria Elena Colombo (Museo Egizio, Torino) con Il museo e l’incontro: esperienze e relazioni del Museo Egizio;

Bernardo Follini (Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino) con Verso. Riscritture istituzionali e partecipazione sociale;

Roberta Mansueto (Salgemma, Noci) con Puglia laboriosa: le scelte del presente;

Matteo Lucchetti (Museo delle Civiltà, Roma) con Museo delle Opacità;

Laura Brambilla (Dipartimento educativo MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna) con R-Accogliere parole per un museo possibile, partecipato e aperto.

Le edizioni del 2021, 2022 e 2023 della Giornata di studi sulla critica d’arte in ricordo di Giovanni Maria Accame sono documentate da tre volumi, pubblicati da Edizioni MAMbo, dei quali si farà menzione durante l’incontro.

Sarà possibile seguire l’evento, organizzato in collaborazione con l’Archivio Giovanni Maria Accame, anche in live streaming sul canale YouTube MAMbo channel.

Come di consueto, nella Giornata del Contemporaneo le collezioni permanenti del MAMbo e del Museo Morandi e le mostre temporanee saranno visitabili gratuitamente dalle h 10.00 alle 19.00, confermando la volontà di voler coinvolgere un sempre maggior e diversificato numero di visitatrici e visitatori.

Le mostre temporanee in corso sono le seguenti:

Robert Kuśmirowski. P E R S O [A] N O M A L I A

A cura di Lorenzo Balbi e Marinella Paderni con l’assistenza curatoriale di Sabrina Samorì

MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna | Sala delle Ciminiere

La grande mostra dell’artista polacco Robert Kuśmirowski, realizzata con il contributo dell’Istituto Polacco di Roma, del Ministero della Cultura e del Patrimonio Nazionale della Repubblica Polacca e dell’Adam Mickiewicz Institute e con il supporto di Foksal Gallery Foundation, fa eco al tragico evento della Strage di Ustica affidando al linguaggio del contemporaneo una riflessione sulla memoria collettiva in un particolare momento di ripiegamento della storia su se stessa. Sul filo di questa evocazione, Kuśmirowski esplora la complessità del ricordo e dell’oblio attraverso installazioni in cui si combinano elementi visivi, sonori e sensoriali. La serie di ambienti, di diversa natura e per la maggior parte inediti, dialogano tra loro creando un ponte tra passato e presente che genera un’atmosfera sospesa ed enigmatica.