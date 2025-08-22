XXXI Sagra del Verdello e XXIX Premio Nazionale la Zagara d’Oro Gilberto Idonea

Sabato 23 agosto e Domenica 24 agosto con inizio alle ore 20:00, nella frazione di Sciglio si svolgerà la XXXI° “SAGRA del VERDELLO – e il 29° Premio Nazionale “LA ZAGARA D’ORO” – Gilberto Idonea, organizzati dal Circolo “SALVATORE QUASIMODO” presieduto da Pippo Giorgianni, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale del Turismo Sport e Spettacolo e del Comune di Roccalumera.

Previste degustazioni di prodotti tipici, panini con hamburger, con involtini, con porchetta al profumo di Verdello e tanto altro. La manifestazione nata con lo scopo di promuovere il Limone Verdello o Limone d’Estate, agrume tipico della zona jonica messinese attraverso la cultura e le tradizioni sarà presentata dall’avv. Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali e prevederà nella serata di domenica 24 agosto con inizio alle ore 20:00 la premiazione di personalità che si sono distinte in vari ambiti specifici quali il giornalismo, le professioni siciliane, il volontariato, le organizzazioni militari. Nel corso dell’evento sarà altresì assegnato il XXIX Premio Nazionale La Zagara d’Oro Gilberto Idonea alla nota giornalista televisiva di Canale 5 Veronica Gervaso: il riconoscimento sarà consegnato dal Direttore Artistico dell’evento l’attore Alessandro Idonea.

L’evento di domenica si concluderà con lo spettacolo musicale della nota cantautrice Gerardina Trovato.

Ingresso libero.

