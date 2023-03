Yemen: un bambino ogni due giorni viene ferito a causa di mine o ordigni esplosivi: è il numero più alto degli ultimi cinque anni

Yemen: Save the Children, un bambino ogni due giorni viene ferito a causa di mine o ordigni esplosivi: è il numero più alto degli ultimi cinque anni. Tra gli effetti più devastanti, l’amputazione di braccia e gambe, la perdita di vista o udito e disabilità permanenti provocati da schegge e lesioni alla colonna vertebrale.

L’Organizzazione presenta il Rapporto “Ad ogni passo un rischio” e chiede un’azione immediata a tutte le parti in conflitto per proteggere le bambine e i bambini, garantire l’accesso umanitario, fermare l’uso di ordigni esplosivi nelle aree popolate e bonificare le aree minate.

“Se dovessi raffigurare la guerra, disegnerei mani amputate, occhi feriti, persone che camminano con le stampelle” Maha, 10 anni, di Taiz Save the Children, che lavora in Yemen da 60 anni, fornisce cure mediche e assistenza alle vittime delle mine e degli ordigni inesplosi, coprendo i costi e fornendo supporto psicosociale.

L’anno scorso in Yemen un bambino è stato ucciso o ferito in media ogni due giorni da mine o altri ordigni esplosivi: è il numero più alto degli ultimi cinque anni secondo il Rapporto “Ad ogni passo un rischio” (Watching our every step), diffuso oggi da Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Dopo otto anni di conflitto, il Rapporto ricorda che sono i più piccoli a pagare il prezzo più pesate della guerra. L’Organizzazione chiede un’azione immediata per proteggere le bambine, i bambini e i ragazzi da queste armi mortali.

La nuova analisi dell’Organizzazione – che prende in considerazione il periodo che va da gennaio 2018 a novembre 2022 – mostra che i bambini stanno affrontando un rischio altissimo di incontrare mine e ordigni inesplosi (UXO[1]) a causa di ordigni inesplosi come proiettili d’artiglieria, granate, mortai, razzi e bombe.

Il Rapporto[2] mostra che mentre il numero di bambini vittime di violenza armata causata da attacchi aerei, bombardamenti o fuoco incrociato, è complessivamente diminuito dal 2018, i bambini feriti da ordigni esplosivi sono aumentati: da una media di uno ogni cinque giorni nel 2018 a uno ogni due nel 2022, a causa del protrarsi del conflitto che in otto anni ha disseminato il Paese di mine e ordigni inesplosi. Nel 2022 le vittime infantili causate da mine o ordigni inesplosi sono salite a 199 (pari al 55% delle vittime infantili complessive) rispetto alle 68 del 2018. Il Rapporto rileva, inoltre, che la percentuale di feriti e morti tra i bambini causati da ordigni esplosivi è aumentata durante i sei mesi di tregua mediati dalle Nazioni Unite l’anno scorso, quando le famiglie sono potute tornata a casa nei territori che erano stati campi di battaglia.

Le bambine e i bambini in Yemen rischiano di imbattersi in mine e residuati bellici esplosivi mentre giocano, raccolgono la legna da ardere e l’acqua o si occupano del bestiame perché non hanno l’esperienza necessaria per identificarli o evitarli. Secondo l’analisi di Save the Children, quasi la metà di questi incidenti che hanno coinvolto bambini sono stati mortali.

Maha*, 10 anni, di Taiz, lo scorso ottobre ha calpestato una mina mentre raccoglieva la legna da ardere insieme a sua sorella. Nonostante sia stata portata d’urgenza in ospedale per un intervento chirurgico, Maha ha perso l’occhio sinistro e le è stata amputata la mano destra. Sua sorella Maya*, 16 anni, è stata ricoperta di schegge e ha subito gravi ferite a entrambe le gambe. “Se dovessi raffigurare la guerra, disegnerei mani amputate, occhi feriti, persone che camminano con le stampelle”, ha raccontato Maha.

“Mentre il Paese entra nel suo nono anno di conflitto, questo Rapporto ci ricorda l’impatto devastante che la guerra sta avendo sui bambini, la parte più vulnerabile della popolazione”, ha dichiarato Ashfaq Ahmad, vicedirettore di Save the Children in Yemen. “Il fatto che sempre più bambini vengano uccisi e feriti dalle mine e da altri residuati bellici esplosivi è un’accusa schiacciante nei confronti delle parti in conflitto che continuano a usare queste armi”.

Decenni di ripetuti conflitti armati, a partire dai primi anni Sessanta, hanno lasciato in Yemen una devastante eredità di ordigni esplosivi, che rappresentano una minaccia continua per la sicurezza delle bambine e dei bambini, soprattutto nelle aree rurali. Con il sistema sanitario sull’orlo del collasso e la poca disponibilità di specialisti qualificati per la riabilitazione, i bambini feriti non hanno accesso alle cure a lungo termine necessarie per recuperare la mobilità, tornare a scuola e reintegrarsi nella vita della comunità.

I bambini che vivono nei campi di sfollati sono più esposti al rischio di ferite da mine e ordigni esplosivi, a causa della mancanza di educazione al rischio e per il fatto che si trovano in aree ad alta probabilità di inondazioni. Dei 194 bambini vittime di mine e altri ordigni esplosivi che l’Organizzazione ha sostenuto tra il 2020 e il 2022, quasi uno su quattro era sfollato. Jihad, volontario di Save the Children a Taiz, qualche anno fa ha calpestato una mina terrestre e ora ha una protesi alla gamba, adesso mette a disposizione la sua esperienza per aiutare a rassicurare bambine e bambini come Maha e Miya e far sì che possano tornare a vivere senza rinunciare ai loro obiettivi. “Le abbiamo iscritte al nostro programma di sostegno psicosociale”, ha raccontato Jihad. “Nelle settimane successive all’incidente, mi sono assicurata che la loro famiglia fosse pienamente consapevole delle difficoltà fisiche, emotive e psicologiche che le ragazze avrebbero dovuto affrontare e ho dato loro dei consigli. Il mio lavoro insieme a Save the Children consiste nell’aiutare bambini come Maha e Maya a superare queste sfide e a ritrovare la fiducia in loro stessi”.

Le lesioni più comuni subite dai bambini sostenuti da Save the Children comprendono l’amputazione degli arti superiori o inferiori e delle mani, la perdita della vista o dell’udito. In alcuni casi, gli incidenti hanno causato disabilità permanenti a causa di schegge e lesioni alla colonna vertebrale. Oltre alle lesioni fisiche, le bambine e i bambini devono affrontare anche le conseguenze psicologiche dei danni subiti, tra cui la difficoltà a dormire, paura e ansia.

Save the Children chiede a tutte le parti in conflitto di intervenire immediatamente per proteggere i bambini da queste armi mortali. Questo include la cessazione dell’uso delle mine, la bonifica delle aree minate e la sensibilizzazione delle comunità sui rischi per prevenire ulteriori tragedie. L’Organizzazione chiede, inoltre, a tutte le parti in conflitto di rispettare il diritto internazionale umanitario, di evitare l’uso di ordigni esplosivi nelle aree popolate e di garantire l’accesso umanitario. “Non possiamo stare a guardare mentre le vite dei bambini vengono portate via da queste orribili armi”, ha dichiarato Ashfaq Ahmad. “La situazione in Yemen è devastante. Tutte le parti in conflitto diano priorità alla protezione delle bambine, dei bambini e dei ragazzi e garantiscano che non siano più esposti ai rischi provocati dalle mine e da altri ordigni esplosivi”.

Save the Children esorta i donatori a finanziare completamente il Piano di risposta umanitaria per lo Yemen, che ammonta a 4,3 miliardi di dollari, a stanziare risorse per la salute mentale e il supporto psicosociale per i bambini e a far sì che i responsabili rispondano delle loro azioni.

Save the Children lavora in Yemen da 60 anni, realizzando programmi in materia di istruzione, protezione dell’infanzia, salute e nutrizione, acqua, servizi igienico-sanitari e risposta alle emergenze nella maggior parte del Paese. L’Organizzazione fornisce cure mediche e assistenza alle vittime delle mine e degli ordigni inesplosi, coprendo i costi e fornendo supporto psicosociale.

La campagna Bambini sotto attacco di Save the Children

I bambini non causano le guerre, ma sono le vittime più vulnerabili. Tra quelli che riescono a sopravvivere, alcuni non hanno conosciuto altro che violenze o campi profughi. Queste bambine e questi bambini hanno bisogno di essere protetti dalle ferite fisiche ed emotive che inevitabilmente riportano. Da otto anni, i bambini in Yemen subiscono gli effetti del conflitto, come i più piccoli che vivono in Ucraina, in Siria e nei tanti altri teatri di guerra nel mondo che hanno effetti devastanti su di loro.

Save the Children lavora ogni giorno per fornire alle bambine e ai bambini che vivono nelle zone di conflitto un sostegno immediato e a lungo termine per ricostruire le loro vite e ha lanciato la campagna Bambini sotto attacco, affinché i governi e le organizzazioni internazionali diano priorità alla protezione dei minori e al loro benessere. Questo significa garantire assistenza sanitaria, accesso all’istruzione, sostegno psicologico e programmi per consentire il loro recupero e la loro resilienza. La campagna Bambini sotto attacco di Save the Children prevede una serie di iniziative di sensibilizzazione, tre le quali la diffusione della petizione “I bambini in guerra sono sotto attacco. Puniamo i crimini commessi contro di loro”, con la quale l’Organizzazione chiede al Governo italiano di ascoltare seriamente i bambini vittime di reati gravi nei processi legali, di ampliare la giurisdizione universale per consentire di perseguire i responsabili di gravi violazioni dei loro diritti in qualsiasi parte del mondo, di documentare i crimini contro i minori e stanziare risorse per rafforzare i meccanismi esistenti.

Con la campagna Bambini sotto attacco, Save the Children Italia è anche tra le prime organizzazioni no profit a entrare nel Metaverso, grazie alla collaborazione con la società Coderblock. Attraverso lo sviluppo di un journey virtuale, l’Organizzazione racconta ai visitatori le storie dei bambini che vivono in zone di conflitto. Cliccando su questo link (https://play.coderblock.com/worlds/save-the-children), si potrà accedere da pc, creare il proprio avatar in 3D e interagire con diversi contenuti multimediali legati alla campagna. Il Metaverso è anche un luogo di attivismo in cui sarà possibile firmare la petizione, sostenere concretamente i progetti attraverso una donazione o visitare una galleria d’arte NFT (non-fungible token), che fa parte dell’iniziativa #cryptoart4children, lanciata dall’Organizzazione lo scorso anno allo scoppio della guerra in Ucraina, in collaborazione con Wrong Theory, e che coinvolge 17 criptoartisti che hanno deciso di donare il ricavato dalla vendita delle loro opere ai progetti di Save the Children.

*I nomi sono stati cambiati per proteggere l’identità degli intervistati.

[1] Ordigni inesplosi (UXO): ordigni esplosivi che sono stati innescati, armati o altrimenti preparati per l’uso o utilizzati. Possono essere stati sparati, sganciati, lanciati o proiettati, ma rimangono inesplosi a causa di un malfunzionamento o di una progettazione o per qualsiasi altra ragione.

[2] Il Rapporto si riferisce al periodo compreso tra gennaio 2018 e novembre 2022, e comprende il periodo precedente e successivo alla tregua mediata dalle Nazioni Unite da aprile a ottobre 2022. I risultati si basano su una nuova analisi dei dati raccolti dal Civilian Impact Monitoring Project (CIMP), su interviste con nove esperti di azione umanitaria contro le mine e su sondaggi condotti con 13 bambini di Taiz nel gennaio 2023. Tra questi, nove bambine e quattro bambini, di età compresa tra i sette e i 17 anni, che avevano subito direttamente un incidente con una mina o un ordigno esplosivo. Le interviste sono state condotte da operatori sociali locali formati al sostegno psicosociale per garantire la sicurezza e il benessere del bambino.

