YESTERDAY TODAY TOMORROW CONTEMPORANY a cura di GAS collettivo d’arte indipendente

YESTERDAY TODAY TOMORROW CONTEMPORANY, Da Brindisi a GAS l’arte viaggia: artisti di calibro internazionale ospiti presso EXANTE GALLERIA sabato 28 maggio ore 18:30.



<<Mutazione Genetica: ieri, oggi, domani, la figura nell’arte ritrova ciò che ha smarrito, e muta. In essa fa salva la casa delle sue paure, ne riconosce il volto, come fossero suoi cari, che l’hanno accompagnata lungo una vita intera e che, infine, ha dovuto abbandonare per viverla davvero. Percepisce quasi un tenero affetto, una nostalgica sensazione di mancanza per la familiare stretta al ventre che ciascuna di esse, in modo unico, gli procurava facendola sentire viva.

La figura compie dunque un percorso in solitaria. Parte da pagliuzza lucente ed accumula polvere ed esperienze; crescendo su se stessa raccoglie fango, e scorie, si nutre di solitudini spaventose che ne opacizzano il fulgore, si esalta in altre profonde, riflessive, altissime, si specchia in flussi di emozioni nel tempo condivise, ora limpidi corsi cristallini, ora paludi di grettezza che la invischiano, restituendole un’immagine abbrutita dal dolore, dallo sconforto, dalla disillusione. Ma ciascuna di queste volute in cui precipita e s’innalza ne fanno corteccia, spessore, forza. In questa piccola analisi abbiamo voluto mettere a confronto varie tecniche e linguaggi figurativi partendo da Remo Brindisi per poi procedere con Stefano Gentile, Sabrina Di Felice, DEF, Roberta Dallara, Alessandro Follo, Gimaka, Sadif e tanti altri artisti internazionali che saranno in visione allo spazio>>.

Tali le parole tramite le quali GAS collettivo d’arte indipendente invita gli spettatori a recarsi ad una mostra unica. Exante ospita ancora una volta un evento imperdibile presso la sua galleria.

Com. Stam./foto