Yolanda Auyanet canta nel ruolo di Elisabetta nel Roberto Devereux in programma al Teatro Massimo di Palermo dal 20 al 27 marzo

Dal 20 al 27 marzo andrà in scena al Teatro Massimo di Palermo Roberto Devereux di Gaetano Donizetti, con la regia di Alessandro Talevi, in un allestimento della Welsh National Opera e la direzione di Roberto Abbado.

La Fondazione informa che, diversamente da quanto previsto, nel ruolo di Elisabetta invece che Maria Agresta canterà il celebre soprano Yolanda Auyanet che ritorna così al Teatro Massimo dopo la Norma in cui si alternava con Mariella Devia nel ruolo del titolo. Il recital in programma il 23 marzo vedrà invece come unica protagonista il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, già consacrata nuova stella del belcanto mondiale.

Il soprano Maria Agresta, per ragioni artistiche e logistiche sopraggiunte negli ultimi giorni, è costretta a rinunciare agli imminenti impegni palermitani, confermando comunque tutti i progetti futuri, che saranno presto annunciati.

Il soprano spagnolo Yolanda Auyanet, dopo aver vinto numerosi concorsi lirici internazionali, ha iniziato una carriera internazionale di grande successo che l’ha portata in alcuni dei più importanti teatri d’opera europei, lavorando con direttori d’orchestra del calibro di Zubin Mehta, Michele Mariotti, Alberto Zedda, Evelino Pidò, Bruno Bartoletti, e con registi come Franco Zeffirelli, Robert Wilson, Daniele Abbado e Damiano Michieletto. Si è affermata in opere del belcanto e del repertorio verdiamo come Norma, che ha interpretato di recente alla Semperoper di Dresda, al Teatro Real di Madrid e alla Staatsoper di Stoccarda, Lucrezia Borgia, Il trovatore, Don Carlos.



Il mezzosoprano Vasilisa Berzhanskaya, inteprete di Sara in Roberto Devereux e protagonista del recital del 23 marzo, si è formata al repertorio rossiniano sotto la guida di Alberto Zedda presso l’Accademia di Pesaro del Rossini Opera Festival nel 2016; l’anno successivo ha partecipato al Young Artists Program del Festival di Salisburgo. La sua carriera ha poi preso uno slancio internazionale che l’ha trasformata in una delle giovani star più richieste nel repertorio belcantistico, vincitrice nel 2021 del premio Young Singer of the Year agli “International Opera Awards 2020”. Tra i suoi prossimi impegni i debutti alla Bayerische Staatsoper di Monaco e al Metropolitan di New York.



20, 22*, 25, 26*, 27 marzo 2022

Gaetano Donizetti

ROBERTO DEVEREUX

Direttore: Roberto Abbado

Regia: Alessandro Talevi

Allestimento della Welsh National Opera

Elisabetta Yolanda Auyanet

Sara Vasilisa Berzhanskaya

Roberto Devereux John Osborn

Com. Stam.