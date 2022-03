YOLK, in collaborazione con il Comune di Palermo, presenta le attività del Progetto CSC – Centro Sportivo di Comunità Plesso Antonello da Messina

Il Progetto CSC – Centro Sportivo di Comunità in Via dell’Arsenale 62,realizzato da YOLK, Ente del Terzo Settore (ETS) presieduto da Clementina Cordero di Montezemolo, in collaborazione con il Comune di Palermo nel Plesso Antonello da Messina dell’I.C. Karol Wojtyla, a quattro mesi dall’apertura conferma il grande successo dell’iniziativa.

Nelle parole del Sindaco Leoluca Orlando, Leoluca Orlando: “La parola chiave è inclusione. Il Comune di Palermo, grazie alla collaborazione dell’ETS YOLK, presenta un progetto espressione di quello spirito di comunità che caratterizza la nostra città, che supera i recinti dell’egoismo. La scuola è il luogo nel quale si diventa cittadini attivi, si manifesta libertà ma soprattutto si costruisce futuro. Un futuro che non dev’essere negato a nessuno. Esprimo, dunque, un sentito ringraziamento alla Presidente Clementina Cordero di Montezemolo e a quanti hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto che costituisce un’opportunità di crescita e di formazione”.

Il progetto è nato per favorire l’inclusione sociale di bambine e bambini, ragazze e ragazzi. Attraverso le attività offerte quotidianamente, si intende contrastare la dispersione scolastica e supportare a 360 gradi lo sviluppo di chi frequenta le attività. Il Centro nel tempo diviene sempre più un punto di riferimento anche per i genitori, le famiglie e per l’intera comunità territoriale e ha l’ambizione di divenire il centro nevralgico del quartiere Montepellegrino.

Giovanna Marano, Assessora alla Scuola, ha sottolineato: “ll progetto Centro Sportivo di Comunità rappresenta un laboratorio educativo di grande valore e anche un’importante opportunità per il quartiere, i cui i bisogni educativi, anche in ragione della pandemia, sono aumentati a dismisura. L’assessorato alla Scuola ha voluto cogliere la possibilità di entrare, ancora una volta, in sinergia col privato sociale per offrire gratuitamente un’opportunità di crescita e formazione extracurriculare per tante alunne e alunni, utilizzando leve educative di grande valore, quali lo sport e le attività ludico-didattiche. Siamo convinte che attraverso attività offerte quotidianamente sia possibile favorire il contrasto alla povertà educativa di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, e al contempo contrastare il crescente fenomeno della dispersione scolastica, supportando le famiglie e l’intera comunità educante”.

Il Centro Sportivo di Comunità offre a titolo gratuito a bambine e bambini, ragazze e ragazzi un’opportunità di crescita e di formazione extracurriculare tramite la pratica di sport di squadra e attività ludico-didattiche. Per lo sport, sono già state avviate lezioni di basket, grazie all’associazione Orizzonte Basket, atletica leggera, con l’associazione Berradi 901, taekwondo, con l’ASD Taekwondo Trinacria, oltre all’istituzione di un corso di avviamento allo sport presso le scuole materne Marabitti e Marvuglia nello stesso quartiere, tenuto da Angela Rita Castiglione. A sussidio dell’attività scolastica, è stato istituito anche il corso di Compiti Insieme!, con Giorgio Rausa e Marta Cuti.

Le attività sono proposte in orario extrascolastico nei pomeriggi di tutto l’anno scolastico dal lunedì al giovedì e nelle intere giornate del mese di luglio. Sono coinvolti circa 60 bambini e ragazzi selezionati in collaborazione con la scuola.

Finanziato dall’Impresa Sociale Con I Bambini (www.conibambini.org) nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Play For Change Srl Impresa Sociale (www.playforchange.org) e Fondazione Laureus Italia Onlus (www.laureus.it), il polo educativo è portato avanti da una rete composta da più di venti organizzazioni coordinate dalla cooperativa sociale La Locomotiva onlus. A Palermo è realizzato in partenariato con alcune Associazioni Sportive locali (Taekwondo Trinacria, Atletica Berradi 091, Orizzonte Basket).

Clementina Cordero di Montezemolo, Presidente di YOLK ha voluto ricordare: “Oggi ci chiamiamo YOLK, che in inglese significa tuorlo, la parte più preziosa dell’uovo. Crediamo che ogni bambina e ogni bambina abbiano un tuorlo e quindi un tesoro da scoprire. Noi alimentiamo la loro crescita e il loro sviluppo formativo offrendo tempi e spazi che li aiutino a scoprire questo tesoro. È per noi una gioia e un onore incontrare quotidianamente bambine e bambini, ragazze e ragazzi nel Centro Sportivo di Comunità e accompagnarli in questo prezioso processo di sviluppo e di scoperta di loro stessi”.

I LAVORI:

La struttura individuata grazie alla collaborazione con il Comune di Palermo, nel Plesso Antonello da Messina, di pertinenza dell’I.C. Karol Wojtyla, si colloca in un contesto urbano socio-culturalmente svantaggiato, dove la minaccia della marginalità sociale, il degrado e l’impossibilità delle famiglie di farsi carico degli aspetti critici della vita dei più piccoli impongono una particolare attenzione e riqualificazione del territorio.

Il Centro Sportivo di Comunità del Plesso Antonello da Messina ha preso avvio nell’estate 2021, con il recupero e la riqualificazione delle strutture della scuola di Montepellegrino, potendo così garantire l’inizio delle attività nell’ottobre dello stesso anno.

Prossime iniziative:

nella seconda parte del 2022, laboratori di sostegno alla genitorialità per la fascia 0-6 in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola: l’obiettivo è quello di potenziare nei genitori la consapevolezza del proprio ruolo, nonché di comprendere meglio le modalità educative utilizzate e, se necessario, rinforzarle. La consapevolezza educativa da parte dei genitori è molto importante perché essa influenza positivamente o negativamente la crescita e lo sviluppo dei bambini e delle bambine, ma anche permette di orientare e potenziare la propria azione educativa. Il sostegno genitoriale, attraverso il dialogo, l’ascolto attivo e assertivo da parte dello specialista, aiuterà le famiglie a scegliere lo stile educativo migliore, fornendo consigli e strategie utili per modificarlo e renderlo via via più efficace.

In corso dal 9 febbraio il progetto di avviamento allo sport “PRIMA LE BASI”, che vedrà coinvolte fino a fine aprile 5 sezioni di prima e seconda elementare delle scuole Marvuglia e Marabitti. Il progetto ha tra gli obiettivi quello di aiutare il bambino / la bambina attraverso un’attività corporea a perseguire le competenze motorie e relazionali capaci di avvicinarlo/a allo sport in modo sereno ed efficace, trasformando l’amore per il movimento e per il corpo e il bisogno di movimento della prima fase di vita del bambino, in una passione ad un’attività sportiva semi-strutturata.

Luglio 2022, Centro estivo gratuito: tra gioco, svago e sport, il centro estivo presso l’istituto nel quartiere di Montepellegrino continua l’offerta didattica, ludica e formativa di YOLK che, dopo la fortunata esperienza de Il Giardino, intende ampliare il bacino di utenza del centro estivo gratuito, garantendo a tutti i bambini l’accesso a una struttura protetta e funzionale, in cui spendere costruttivamente le vacanze estive, da un lato promuovendo l’integrazione, il rispetto e il senso della comunità, e dall’altro apportando un significativo aiuto alle famiglie in ristrettezze economiche. Per questo primo anno di centro estivo saranno coinvolti circa 35 bambini della scuola media Antonello da Messina.





Anno scolastico 2022 -2023 le attività extracurricolari sportive saranno potenziate con l’istituzione di nuovi corsi di ballo e pallavolo, a partire da settembre 2022

Com. Stam.