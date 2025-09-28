Young Art Jazz Ensemble – Piaf

Da sabato 27 settembre 2025, disponibile il nuovo album Piaf in formato fisico e digitale. Lunedì 29 settembre, alle 21:00, la presentazione del disco all’Officina Pasolini di Roma

Dato alle stampe dall’etichetta indipendente Wow Records, acquistabile in copia fisica e disponibile su tutte le piattaforme di streaming da sabato 27 settembre, Piaf è il nuovo album della Young Art Jazz Ensemble (Yaje) diretta da Mario Corvini, sfavillante big band composta da Dafne Nisi (voce) Luca Padellaro, Giulia Leonardi, Giulia Catozzi, Gianmarco Iaselli ed Emanuele Ciocca (sax), Gabriele Tamiri, Giovanni Frabotta, Alberto Mastracci, Emanuele Feliciani e Marcello Sanzò (tromba), Luca Scirocco, Dario Filippi, Alessandro Santella (trombone), Edgar Dutary (tuba), Emanuele Guarnieri (pianoforte), Lorenzo Mirra (chitarra), Nicola Ronconi (basso) e Claudio D’Arrigo (batteria). In questo progetto, alla fisarmonica, il prestigioso ospite Natalino Marchetti.

Piaf, ça va sans dire, è un tributo all’iconica cantautrice francese Édith Piaf concepito in chiave jazz. Un album registrato pensando a un elegante mélange incentrato sul linguaggio jazzistico, in particolare sul sound delle big band, e sulla profondità comunicativa dell’artista transalpina. Questa simbiosi stilistica crea un fascinoso dipinto di suoni che dà nuova linfa ai pezzi immortali della cantante parigina.

Mario Corvini, trombonista, compositore, arrangiatore, direttore d’orchestra e fondatore della Young Art Jazz Ensemble, uno fra i jazzisti più noti e stimati del panorama nazionale che annovera collaborazioni con vere e proprie star quali Tony Scott, Michael Brecker, Bob Mintzer, George Garzone, Kenny Wheeler, Mike Stern, Uri Caine, Gary Bartz, Slide Hampton, Horacio “El Negro” Hernández, Roy Hargrove, Steve Grossman e non solo, svela i retroscena legati a questo nuovo lavoro: «L’idea è nata da una conversazione avvenuta qualche anno fa tra me e Natalino Marchetti. In quella occasione venne fuori la nostra passione per la grande Édith Piaf, quindi ci balenò l’idea di collaborare insieme in un progetto che vedesse la reinterpretazione dei più grandi successi della cantante francese in chiave jazzistica, con l’impiego della fisarmonica come strumento solista, ma senza arrivare ad una vera concretizzazione. L’occasione arrivò qualche anno dopo la fondazione della Young Art Jazz Ensemble. Questa orchestra, grazie al fatto di avere al suo interno dei giovani e validi arrangiatori, molti dei quali miei allievi, poteva essere l’opportunità che stavamo aspettando per unire le sonorità della big band con la musica autoriale francese, di cui Piaf è stata una delle più grandi voci, eseguite con la fantastica fisarmonica di Natalino. È così che è nato il nostro disco».

Lunedì 29 settembre alle 21:00, presso l’Officina Pasolini di Roma, Piaf sarà presentato in concerto da Mario Corvini e la sua Young Art Jazz Ensemble, con la collaborazione dell’eccellente fisarmonicista Natalino Marchetti. Un’occasione imperdibile per i jazzofili della prima ora così come per gli amanti della Chanson.

Biografia Young Art Jazz Ensemble (Yaje)

La Young Art Jazz Ensemble (Yaje) nasce nel 2017 dalla brillante idea del maestro Mario Corvini, con l’intento di creare una big band formata da giovani musicisti avviati verso il professionismo. Fondata sull’equilibrio fra tradizione e sperimentazione, l’ensemble approfondisce il repertorio classico delle orchestre jazz studiando figure iconiche del passato e straordinari arrangiatori come Count Basie, Duke Ellington, Sammy Nestico, Bob Mintzer e Bob Brookmeyer, oltre a esplorare nuove connessioni fra il jazz e altre discipline artistiche. Attiva sulla scena musicale nazionale, la YAJE ha calcato e calca i palchi italiani più prestigiosi, contribuendo a ridisegnare i confini del jazz contemporaneo con progetti originali e performance dal forte impatto musicale ed emozionale.

