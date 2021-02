«Racconta di una notte d’amore e metaforicamente la lirica associa sensazioni e atti fisici d’amore a figure naturali ad ambienti immaginari»

Dopo la pubblicazione degli album “The right thing to do” (2017) e “New direction” (2018) e dell’EP “Acoustic soul” (2019), torna sulla scena Walter Di Bello con un brano pop elettronico: “Your rays”.



«“Your rays” è un brano scritto quasi un anno fa: doveva far parte del mio terzo album, ma data l’impossibilità di presentarlo dal vivo, data la situazione che stiamo vivendo, ho pensato di farlo uscire come una special track, come un brano “di transizione”».



Musicista e compositore prolifico ed eclettico (attinge a piene mani tanto dal folk di matrice statunitense quanto dal reggae, passando per l’elettronica e il pop, il soul), con “Your rays” l’autore trasporta l’ascoltatore verso atmosfere ambientali, dilatate, chill, sognanti, per poi variare verso territori dance con l’arrivo della drum machine del ritornello.



“Your rays”, in questo senso, è una summa delle esperienze di Walter Di Bello, che vanno dalla sua carriera solista a quella a fianco dei Vibrazione Positiva, trio in bilico fra atmosfere acustiche, incursioni raggamuffin e melodie sognanti.



Completamente suonato dallo stesso autore, “Your rays” è stato mixato e masterizzato da Edoardo Di Vietri presso l’Haxagonlab Studio di Vallo della Lucania (SA).

“Your rays” su Spotify

https://open.spotify.com/track/4PFuX9MmWY8Tr8A7UKjxt5?si=dea455defba442c0

BIOGRAFIA

Compositore e interprete italo-inglese, diviso fra i sud di Inghilterra e Italia (la sua base è a Centola, nel Cilento, in provincia di Salerno), Walter Di Bello inizia la sua carriera nel 2013, con la collaborazione con l’autore Dr. Brian G Snow, per cui lavora ad alcuni brani legati al libro di poesie “Santa Claus and Little Sister”, insieme ad altri artisti indipendenti.

Fra il 2016 e il 2017 rilascia i suoi primi due singoli, “Sunday” e “The right thing to do”, che andranno a far parte del suo primo album (che prende il nome dalla traccia “The right thing to do”).

Nel 2018 fonda, insieme al cantante e chitarrista Edoardo Napolitano e al percussionista e hang drummer Aurelio “Shuri” Martuscelli, il progetto Vibrazione Positiva, con cui rilascia un EP ominimo e con i quali calca i palchi di festival quali Meeting del Mare e Giovivendo.

Sempre nel 2018, insieme al collega Christian Botti, dà vita all’etichetta Some Music Records.

Rilascia, così, 4 nuovi singoli che fanno da apripista all’album “New direction”.

Il 2019 lo vede impegnato nella realizzazione dell’EP “Acoustic soul” dove, a versioni acustiche di brani già pubblicati in precedenza, affianca 2 inediti scritti per l’occasione.

Con all’attivo un album ancora in procinto di essere pubblicato, nel 2021 rilascia la special track “Your rays”, come a sancire uno stacco fra l’inizio del suo percorso e quello che verrà successivamente.

I suoi testi sono pregni di una spiritualità legata all’individuo che si trasforma, in musica, in sognanti melodie folk fra l’acustico e l’elettronico, fra ritmi in levare e melodie catchy, che si impregnano nella mente sin dal primo ascolto.

