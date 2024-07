Youth Sailing World Championships: day 1 quasi trenta regate!

Condizioni perfette Garda-Style: l’Ora, il vento del pomeriggio tra 12 e 16 nodi

La cronaca della giornata e le prime classifiche

Velisti italiani in testa in quattro classi: Federico Pilloni (windsurf iQFOiL maschile), Carola Colasanto (iQFOiL femminile), Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (420 Mix), Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Nacra 15)

Primo giorno ricco di regate, di sole e di vento per gli Youth Sailing World Championships, il Campionato mondiale di Vela Giovanile di World Sailing, la federvela internazionale, ospitato e organizzato quest’anno in Italia sul lago di Garda.

E’ stata proprio una giornata di regate Garda-Style: condizioni meteo ottimali con sole e temperatura non troppo calda, il vento classico del pomeriggio sull’alto lago, l’Ora, non si è fatto attendere e ha soffiato dalle 13 fino alle 17:30 circa, con una intensità tra i 10 e i 16 nodi, una media sui 12, che ha consentito ai Comitati di Regata di portare a termine in pieno il programma della giornata. Non ci sono stati particolari problemi in acqua, le partenze generalmente regolari, così come i giri di boa affollati. Nel complesso insomma il Mondiale Giovanile 2024 del Garda puo’ dirsi iniziato nel migliore dei modi.

A godere lo spettacolo di uno dei maggiori eventi sportivi internazionali in Italia c’era anche Claudia Giordani, ex sciatrice olimpica e grande protagonista della forte squadra azzurra di Sci, Vicepresidente CONI, che si è vista a Casa Italia – FIV a Riva del Garda e ha seguito le regate.

LE PRIME CLASSIFICHE DAY 1

iQFOiL (windsurf maschile) (4 prove)

Parte forte l’azzurro Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda) (1-2-25-3), primo leader del mondiale con 7 punti, seguito al secondo posto dallo sloveno Val Erzen (7-1-bfd-1) con 9 punti e al terzo dal polacco Igor Lewinski (3-3-5-13) con 11 punti.

iQFOiL (windsurf femminile) (4 prove)

Avvio stratosferico per l’azzurra Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village) (1-1-1-1), quattro primi di manche che la installano al primo posto a 3 punti con lo scarto di un primo, alla pari con l’inglese Darcey Shaw (1-3-1-1). Terza la Ceca Nela Sadilkova (3-1-5-7) a 9 punti.

Nacra 15 (catamarano misto) (3 prove)

Partono forte Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari) (1-4-1) in testa dopo le prime tre regate con 2 punti, un punto di vantaggio sui secondi, i francesi Vic Molinaro e Fatima Tia (2-1-4), e tre sui terzi, i belgi Hannelien e Sander Borghijs (3-3-2). Regate belle e ravvicinate.

420 (doppio maschile/mixed) (2 prove)

I freschi campioni europei Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (Società Velica Barcola e Grugnano) fanno subito pesare la loro legge (1-1) e prendono la testa della classifica. Secondi gli spagnoli Miguel Ferrer e Luis Olivier (3-5) e terzi gli sloveni Rok Kovacic e Teo Gerzelj (9-3).

29er (doppio maschile/mix) (3 prove)

In testa subito i favoriti polacchi Ewa Lewandowska e Krzysztof Krolik, freschi campioni europei (1-10-1), davanti agli inglesi Finian Morris e Charlie Gran (13-2-3) e agli statunitensi Fynn e Pierce Olsen (2-4-12).

I due triestini Giuseppe Montesano (Sirena Club Nautico Triestino) e Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia) sono al 13° posto dopo le prime tre prove (15-14-7).

29er (doppio femminile) (3 prove)

Primo posto per la Svizzera con Malena Ruegge e Liv Wicki (2-1), secondo alla pari per la Germania con Victor Egger (1-2) e terzo per l’Irlanda con Clementibne Van Steenberge e Jessica Riordan (4-7). Le giovanissime azzurrine Victoria Demurtas e Caroline Karlsen (Fraglia Vela Riva del Garda) sono al 13° posto con segnali di crescita (20-5).

420 (doppio femminile) (2 prove)

Le greche Danai Giannouli e Iakovina Kerkezou, campionesse mondiali ed europee in carica, subito in evidenza (2-1). Al secondo posto le neozelandesi Tessa Clinton e Jessica Handley (7-2), terze le slovene Ana Planinsic e Lara Bozic (4-5). Bene le giovani azzurre Margherita Pillan e Giulia Massari (Società Nautica Pietas Julia) (1-8), che sono quarte a pari punti con le due coppie che le precedono.

ILCA 6 (singolo femminile) (2 prove)

Guida la classifica dopo il primo giorno la greca Hermione Ghicas (1-3), davanti alla ucraina Alina Shapovalova (6-1). Ma l’azzurra Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village), è ottima terza con un avvio solido (3-6) e si tiene in scia.

ILCA 6 (singolo maschile) (2 prove)

Regate difficili e piazzamenti incostanti un po’ per tutti, situazione di classifica apertissima. In testa il nelzelandese Zach Stibbe (6-6), davanti all’olandese Hidde Schraffordt (1-12), terzo l’israeliano Rem Magen (14-2). L’italiano Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva del Garda) paga una pessima prova di avvio, ma è tornato subito in asse con una ottima seconda manche (53-3), sicuramente la classifica muterà con l’entrata degli scarti.

FormulaKite maschile (4 prove)

Il brasiliano Lucas Fonseca inizia alla grande (1-1-2-1) ed è in testa davanti allo svizzero Gian Andrea Stragiotti (2-2-1-2) e al francese Neil De Jaham (3-3-3-3). In generale le posizioni nella flotta sembrano piuttosto cristallizzate in questo primo giorno. L’azzurro Giuseppe Polillo (Club Nautico Rimini) dopo quattro prove (6-7-6-6) è al 6° posto.

Martedi 16, secondo giorno di regate, con partenze ancora previste dalle ore 13:00 in avanti, per un’altra lunga e bella giornata di grande vela giovanile sul Garda!

CASA ITALIA – FIV

Una delle grandi novità è Casa Italia – FIV, la famosa base di accoglienza e ospitalità del CONI, che lo stesso Comitato Olimpico nazionale ha messo a disposizione della Federazione Italiana Vela, per la prima volta a un evento velico internazionale. Allestito all’interno della storica palazzina liberty con vista sulla Spiaggia degli Olivi a Riva del Garda, Casa Italia – FIV sarà per tutto l’evento il centro di riferimento della squadra dei velisti azzurri guidati dalla DT giovanile Alessandra Senini, una piattaforma di incontri istituzionali a livello territoriale, nazionale e internazionale, con schermi per seguire le regate, angolo per attività media, bar e buffet.

CIRCOLI

Coinvolti nell’organizzazione sei circoli velici gardesani: la Fraglia Vela Riva, la Lega Navale Italiana Riva del Garda, il Circolo Vela Arco, il Circolo Surf Torbole, il Circolo Vela Torbole e la Fraglia Vela Malcesine.

SPONSOR E ISTITUZIONI PARTNER

Il main sponsor dell’evento è Garda Trentino: da sempre impegnato nella promozione di un territorio a fortissima vocazione sportiva e velica. Al Mondiale Giovanile della vela hanno dato il patrocinio ben quattro Ministeri: il Ministero per lo Sport e i Giovani, il Ministero del Turismo, il Ministero per la Protezione Civile e le politiche del Mare, e il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Ad essi si aggiungono i patrocinii della Regione Veneto, del CONI e di Sport e Salute.

CLASSI IN GARA E ITALIANI

420 doppio Maschile/Misto – Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (Società Velica di Barcola e Grignano)

420 doppio Femminile – Margherita Pillan e Giulia Massari (Società Nautica Pietas Julia)

29er doppio acrobatico Maschile – Giuseppe Montesano (Sirena Club Nautico Triestino) e Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia)

29er doppio acrobatico Femminile – Victoria Demurtas e Caroline Karlsen (Fraglia Vela Riva del Garda)

NACRA 15 catamarano doppio misto – Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari)

ILCA 6 singolo Maschile – Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva del Garda)

ILCA 6 singolo Femminile – Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village)

KITEFOIL maschile – Giuseppe Polillo (Club Nautico Rimini)

iQFOiL windsurf Maschile – Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda)

iQFOiL windsurf Femminile – Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village)

IL PROGRAMMA

Venerdi 12 luglio

Arrivi; controlli di stazza Kite e Windsurf; training

18:30 primo briefing team leaders

Sabato 13 luglio

Training

18:00 Opening Ceremony (Riva del Garda)

Domenica 14 luglio

Practice race sui campi di regata

Da lunedi 15 luglio a venerdi 19 luglio

Regate

Venerdi 19 luglio

19:00 Closing Ceremony

