Youth Sailing World Championships day 3: vento capriccioso

Programma parziale con vento leggero sotto ai 10 nodi

Azzurrini: ancora quattro primi posti con Federico Pilloni (windsurf iQFOiL maschile), Carola Colasanto (iQFOiL femminile), Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (420 Mix) e Lorenzo Sirena con Alice Dessy (Nacra 15), più due secondi e un terzo. Classifiche rimescolate dal vento irregolare

Arrivato sul Garda il presidente di World Sailing Quanhai Li

Terzo giorno di regate, agli Youth Sailing World Championships, il Campionato mondiale di Vela Giovanile di World Sailing, la federvela internazionale, in svolgimento sul lago di Garda.

Giorno complicato perché una piccola perturbazione a nord del lago ha impedito al vento termico di stendersi come gli altri giorni. L’Ora da Sud si è fatta attendere molto a lungo e solo nel pomeriggio i Comitati hanno fatto uscire le classi per disputare le regate, non tutto il programma previsto è stato rispettato, ma comunque le classifiche fanno un passo avanti verso i prossimi due giorni, che saranno quelli conclusivi di questo coloratissimo e bellissimo Mondiale Youth con 418 atlete e atleti della vela Under 19 da 70 paesi del mondo.

I Kite hanno disputato una sola regata intorno alle 18, lo stesso per i catamarani Nacra 15. Nessuna prova per i windsurf iQFOiL maschili, una sola prova di slalom invece per gli iQFOiL femminili. E domani giovedi 18 i windsurf regateranno al mattino con partenza alle ore 8:00 per beneficiare dal Peler da Nord. Tre prove per i 29er Maschili/Mixed, una sola per i 29er Femminili. Due regate per i 420 Maschili/Mixed e una sola per i 420 Femminili. Due prove infine per entrambe le flotte del singolo ILCA 6.

IL PRESIDENTE DELLA FEDERVELA MONDIALE QUANHAI LI ARRIVATO SUL GARDA – Intanto sul Garda è arrivato il Presidente di World Sailing, la federvela mondiale, il cinese Quanhai Li. E’ stato accolto dal presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre a Casa Italia. Quanhai Li resterà sul Garda fino al termine dei Mondiali e sarà presente alla premiazione in programma nel pomeriggio di venerdi.

LE CLASSIFICHE DOPO IL DAY 3

iQFOiL (windsurf maschile) (dopo 8 prove): NESSUNA PROVA OGGI – Federico Pilloni primo

Il sardo Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda) (1-5-1-3 i piazzamenti di giornata), alza il ritmo e aumenta il vantaggio sugli avversari. In testa con 12 punti precede tre rivali alla pari: secondo il francese Noè Garandeau (12-1-3-9), terzo lo spagnolo Ramon Villalonga (2-22-8-6), tutti a 27 punti.

iQFOiL (windsurf femminile) (dopo 9 prove): Carola Colasanto prima

Una sola prova per le ragazze del windsurf e un problema alle classifiche fino a sera. L’azzurra Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village) non è a proprio agio nello slalom con l’aria incostante (15), mentre l’inglese Darcey Shaw fa sua la manche (1). Tra le due surfiste continua il testa a testa mozzafiato per l’oro Youth della tavola foil.

Nacra 15 (catamarano misto) (dopo 7 prove): Lorenzo Sirena e Alice Dessy primi

La coppia azzurra formata da Lorenzo Sirena (figlio di Max Sirena, skipper di Luna Rossa Prada Pirelli) e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari) torna in testa vincendo l’unica regata del giorno (1), superando di 1 punto i francesi Vic Molinaro e Fatima Tia (2), e di 6 punti i belgi Hannelien e Sander Borghijs (3).

420 (doppio maschile/mixed) (dopo 6 prove): Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio primi

La coppia mista triestina composta da Lisa Vucetti al timone e Vittorio Bonifacio a prua (Società Velica Barcola e Grugnano) rafforza la leadership con due prove di pieno controllo (4-4). Al secondo posto, staccati di ben 16 punti dagli azzurri, i francesi Colin Postel e Theo Henry (6-6), al terzo gli svizzeri Nino Livio Lofterod e Sandro Maszaros, con il miglior score del giorno (2-2), con un ritardo di 18 punti dagli italiani in testa.

420 (doppio femminile) (dopo 5 prove): Margherita Pillan e Giulia Massari seconde

Una sola prova per le ragazze del 420, con le greche Danai Giannouli e Iakovina Kerkezou, campionesse mondiali ed europee in carica, saldamente al comando (1) con 5 punti. Regata in salita per le azzurrine Margherita Pillan e Giulia Massari (Società Nautica Pietas Julia) (17), che restano comunque seconde con 19 punti. Terzo posto alla Spagna con Nicola Sadler Keen e Sofia Cavaco Torres (13) con 20 punti.

29er (doppio maschile/mix) (dopo 9 prove): Giuseppe Montesano e Enrico Coslovich dodicesimi

Fortunati a disputare tre prove gli skiff maschili/misti, con i polacchi Ewa Lewandowska e Krzysztof Krolik sempre primi (3-15-8), inseguiti dagli inglesi Finian Morris e Charlie Gran (10-4-1) e al terzo posto dall’equipaggio francese per la prima volta affacciato sul podio.

Giornata opaca per gli italiani Giuseppe Montesano (Sirena Club Nautico Triestino) e Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia) che non entrano in sintonia con il vento leggero e irregolare delle prove odierne (19-24-9) e scendono al 12° in generale.

29er (doppio femminile) (dopo 7 prove): Victoria Demurtas e Caroline Karlsen sedicesime

Una sola regata per lo skiff femminile. La testa della classifica rivoluzionata con le irlandesi Clementine Van Steenberge e Jessica Riordan (12) in testa a pari punti con le inglesi britanniche Annabelle Vines e Amelie Hiscocks e alle statunitensi Annie Sitzmann e Molly Bonham (20) e con 1 punto di margine sulle coppie di Polonia e Singapore.

Scendono al 16° le gardesane Victoria Demurtas e Caroline Karlsen (Fraglia Vela Riva del Garda) anche loro tradite dal vento irregolare di oggi (21).

ILCA 6 (singolo femminile) (dopo 6 prove): Maria Vittoria Arseni seconda

Due prove complicate con difficile interpretazione dei salti di vento sul campo del singolo femminile. Torna al comando la greca Hermione Ghicas (1-17) a 24 punti. Difende con i denti il secondo posto l’azzurra l’azzurra Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village) in una giornata non brillantissima (18-12) a 24 punti, solo 1 punto dalla vetta. Scende al terzo la favorita ucraina Alina Shapovalova a sua volta fuori fase rispetto al vento (21-42), a 31 punti. Come previsto battaglia aperta, ogni punto conta.

ILCA 6 (singolo maschile) (dopo 6 prove): Antonio Pascali terzo

Regate difficilissime anche per i ragazzi, con classifica ancora rivoluzionata. Passa al comando lo spagnolo Tim Lubat nonostante due prove contrastanti (39-4) a 32 punti, seguito dall’olandese Hidde Schraffordt, anche lui in difficoltà (18-44) a 43 punti. L’italiano Antonio Pascali scende dal primo al terzo posto nonostante la vittoria nella seconda prova (36-1) perché costretto a “tenersi” i 36 punti della prima a causa dello scarto obbligato della sua prova di avvio nel primo giorno (54), e ha 47 punti. Tutto puo’ ancora succedere.

FormulaKite maschile (dopo 9 prove): Giuseppe Paolillo sesto

Una sola volata dei Kite nel tardo pomeriggio. In classifica sempre primo brasiliano Lucas Fonseca, secondo lo svizzero Gian Andrea Stragiotti e terzo il francese Neil De Jaham. Resta al sesto posto in generale l’azzurro Giuseppe Paolillo (Club Nautico Rimini), oggi 9° nell’unica manche.

IL COMMENTO DEL DT GIOVANILE FIV ALESSANDRA SENSINI

“Oggi giornata molto lunga e soprattutto molto difficile. Ci siamo difesi. Le prossime regate saranno molto molto importanti e non possiamo sbagliarle.”

Giovedi 18, quarto e penultimo giorno di regate, come detto prove al mattino con inizio alle 8:00 per i windsurf a Torbole. Per le altre classi regate previste sempre dalle ore 13:00 in poi.

====================================================================

CASA ITALIA – FIV

Una delle grandi novità è Casa Italia – FIV, la famosa base di accoglienza e ospitalità del CONI, che lo stesso Comitato Olimpico nazionale ha messo a disposizione della Federazione Italiana Vela, per la prima volta a un evento velico internazionale. Allestito all’interno della storica palazzina liberty con vista sulla Spiaggia degli Olivi a Riva del Garda, Casa Italia – FIV sarà per tutto l’evento il centro di riferimento della squadra dei velisti azzurri guidati dalla DT giovanile Alessandra Senini, una piattaforma di incontri istituzionali a livello territoriale, nazionale e internazionale, con schermi per seguire le regate, angolo per attività media, bar e buffet.

CIRCOLI

Coinvolti nell’organizzazione sei circoli velici gardesani: la Fraglia Vela Riva, la Lega Navale Italiana Riva del Garda, il Circolo Vela Arco, il Circolo Surf Torbole, il Circolo Vela Torbole e la Fraglia Vela Malcesine.

SPONSOR E ISTITUZIONI PARTNER

Il main sponsor dell’evento è Garda Trentino: da sempre impegnato nella promozione di un territorio a fortissima vocazione sportiva e velica. Al Mondiale Giovanile della vela hanno dato il patrocinio ben quattro Ministeri: il Ministero per lo Sport e i Giovani, il Ministero del Turismo, il Ministero per la Protezione Civile e le politiche del Mare, e il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Ad essi si aggiungono i patrocinii della Regione Veneto, del CONI e di Sport e Salute.

CLASSI IN GARA E ITALIANI

420 doppio Maschile/Misto – Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (Società Velica di Barcola e Grignano)

420 doppio Femminile – Margherita Pillan e Giulia Massari (Società Nautica Pietas Julia)

29er doppio acrobatico Maschile – Giuseppe Montesano (Sirena Club Nautico Triestino) e Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia)

29er doppio acrobatico Femminile – Victoria Demurtas e Caroline Karlsen (Fraglia Vela Riva del Garda)

NACRA 15 catamarano doppio misto – Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari)

ILCA 6 singolo Maschile – Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva del Garda)

ILCA 6 singolo Femminile – Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village)

KITEFOIL maschile – Giuseppe Polillo (Club Nautico Rimini)

iQFOiL windsurf Maschile – Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda)

iQFOiL windsurf Femminile – Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village)

IL PROGRAMMA

Da lunedi 15 luglio a venerdi 19 luglio

Regate

Venerdi 19 luglio

19:00 Closing Ceremony

COME SEGUIRE L’EVENTO

E’ prevista una produzione video internazionale che realizzerà Live Streaming in diretta web sulle regate del giorno. Grazie all’accordo con Rai Italia l’evento sarà teletrasmesso in tutto il mondo con uno speciale di 56 minuti ogni giorno. Rubriche anche da Rai News e Rai Sport.

Il sito ufficiale della Federvela mondiale World Sailing sull’evento: https://worldsailingywc.org

Il sito di Garda Trentino sull’evento:

https://trentinoyouthsailing.com/en

Il sito FIV

Com. Stam. + foto FIV