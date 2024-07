Youth Sailing World Championships: domani la cerimonia di apertura

Da sabato 13 a venerdi 19 luglio grande vela internazionale sul lago di Garda

Trentino 2024 Youth Sailing World Championships: 421 velisti tra 12 e 19 anni

I migliori giovani velisti del mondo alla scoperta del Garda Trentino

Tutti i nomi della squadra italiana del DT giovanile Alessandra Sensini

Il programma dell’evento e come seguirlo

L’Italia chiama il mondo della vela: da venerdi 12 a venerdi 19 luglio, sul lago di Garda si svolge l’edizione 2024 dello Youth Sailing World Championship, il Mondiale Giovanile della Federvela internazionale World Sailing, che si svolge ininterrottamente da 53 anni dal 1971, e richiama i migliori giovani velisti da ogni continente, sulle specialità veliche più attuali e diffuse.

In gara, a contendersi i titoli iridati Youth nelle undici discipline che vanno dal kite al windsurf, dalle derive in doppio ai singoli e fino al catamarano, ci saranno 313 equipaggi per un totale di 421 atlete e atleti da 71 nazioni, che stanno raggiungendo l’Italia e il Lago di Garda per questo appuntamento. Numeri record.

La Federazione Italiana Vela è impegnata da tempo nell’organizzazione dell’evento dopo la prestigiosa assegnazione dell’edizione nell’anno olimpico 2024, da parte di World Sailing. Una organizzazione che coinvolge questi circoli velici: la Fraglia Vela Riva, la Lega Navale Italiana Riva del Garda, il Circolo Vela Arco, il Circolo Surf Torbole, il Circolo Vela Torbole e la Fraglia Vela Malcesine.

Per quantità e qualità dei partecipanti, da ogni parte del mondo, e per l’importanza simbolica e per il futuro dello sport, il Trentino 2024 Youth Sailing World Championship sul lago di Garda è uno dei maggiori eventi sportivi ospitati in Italia nel 2024.

Il main sponsor dell’evento è Garda Trentino: da sempre impegnato nella promozione di un territorio a fortissima vocazione sportiva e velica. Al Mondiale Giovanile della vela hanno dato il patrocinio ben quattro Ministeri: il Ministero per lo Sport e i Giovani, il Ministero del Turismo, il Ministero per la Protezione Civile e le politiche del Mare, e il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Ad essi si aggiungono i patrocinii della Regione Veneto, del CONI e di Sport e Salute.

Gli organizzatori forniranno ai concorrenti le imbarcazioni da regata delle discipline in gara, con la sola eccezione delle attrezzature Kite e Windsurf, Inoltre sono previste navette per i concorrenti e le squadre in arrivo agli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, Bergamo, Verona e Venezia.

LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE FIV FRANCESCO ETTORRE

“Quando World Sailing ci assegnò i Campionati Mondiali Giovanili di Vela, una delle nostre prerogative era di organizzare questo evento sul Lago di Garda insieme a tutti i circoli, pensando ad un’unione che lasciasse qualcosa. Il risultato ha di fatto superato le aspettative grazie a tutte quelle persone che ci hanno creduto, dalle istituzioni provinciali a quelle nazionali con ben quattro Ministeri a supporto. Abbiamo voluto creare un evento non solo sportivo ma che prevedesse anche una serie di attività fruibili anche dalla cittadinanza: per la prima volta avremo anche Casa Italia, un grande regalo da parte del CONI, centro nevralgico dell’evento dove anche tutti i giovani atleti potranno riunirsi”.

DICHIARAZIONE WORLD SAILING

Pedro Rodrigues, Events Manager World Sailing: “Solitamente non mi complimento prima dell’inizio di un evento ma per questa volta farò un’eccezione perchè siamo davvero orgogliosi di ciò che è stato realizzato qui sul Garda. Per World Sailing si tratta del più importante evento a livello giovanile in quanto tutti gli atleti competono un anno intero per partecipare a questo evento. Per noi essere qui ed accogliere questi giovani è un piacere ed un privilegio perchè rappresentano i veri protagonisti e i veri eroi di questa manifestazione.”

DICHIARAZIONI GARDA TRENTINO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti ha detto: “Il principale evento della vela giovanile assegnato da World Sailing, secondo solo alle Olimpiadi – non a caso conosciuto come le Olimpiadi dei giovani – quest’anno farà capolino nel Garda Trentino. È un risultato che ci inorgoglisce parecchio e voglio ringraziare davvero tutti: il team di World Sailing e della FIV, il comitato organizzatore, i circoli velici, la Provincia Autonoma di Trento, Trentino Marketing, i volontari e tutte le persone coinvolte a vario titolo in quello che sarà un grande successo e un’ottima occasione di visibilità internazionale per tutto il territorio. Buon vento a tutti i partecipanti!”

“Un ringraziamento particolare è rivolto a World Sailing, al Presidente Ettorre, al Presidente Cavallucci ma soprattutto ai nostri circoli, ai Comuni, all’APT, al CONI e a tutti gli enti locali che hanno saputo cogliere per la prima volta sul Garda questa grande sfida. Avremo un’opportunità unica dal punto di vista della comunicazione con i giovani atleti in gara, grazie ai quali tutto il mondo potrà ammirare un paesaggio unico tra lago e montagne. Al contempo i circoli, con i loro straordinari volontari, potranno dimostrare anche in questa occasione la loro competenza e professionalità, contribuendo al grande successo dell’evento” – ha dichiarato l’Assessore al Turismo della Provincia Autonoma di Trento Roberto Failoni.

LA CERIMONIA DI APERTURA SABATO 13 ALLE 18 A RIVA DEL GARDA – GIARDINI DI PORTA ORIENTALE

Una cerimonia preceduta dalla sfilata di tutte le squadre nazionali, che girerà per le vie principali di Riva del Garda, si terrà sabato dalle 18. Di ritorno dalla sfilata le squadre nazionali saranno chiamate sul palco e ciascuna verserà, secondo la tradizione dell’evento, una ampolla con l’acqua del proprio paese in un recipiente che le raccoglierà tutte. Poi ci saranno le dichiarazioni di apertura e l’alza bandiera. E’ prevista la presenza delle massime istituzioni.

CASA ITALIA, LA NOVITA’

Per la prima volta nella storia dei Mondiali Youth, un comitato organizzatore ha previsto un’area ospitalità importante, che è stata chiamata Casa Italia anche in omaggio all’installazione olimpica del CONI. Situata sulla Spiaggia degli Ulivi, Casa Italia sarà centro di numerosi momenti di incontro e convivialità.

Walter Cavallucci, Presidente del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Giovanili di Vela: “Con questo evento volevamo vincere una nuova sfida, puntando ad un’ospitalità diffusa. Abbiamo quindi coinvolto diversi hotel sul territorio per il soggiorno degli atleti ma volevamo comunque che ci fossero dei momenti in comune, come le cene e gli eventi, e così abbiamo fatto con Casa Italia. Abbiamo voluto inaugurare una nuova formula, resa possibile grazie all’entusiasmo di tutta la squadra che abbiamo trovato sul Garda.”

LA STORIA DELL’EVENTO

La prima edizione dei Campionati del mondo di vela giovanile si svolse ad Angelholm in Svezia nel 1971: difficilmente l’IYRU (International Yacht Racing Union, il nome della Federvela mondiale a quel tempo, poi diventata ISAF International Sailing Federation, e più di recente World Sailing) poteva immaginare quanto l’evento sarebbe cresciuto. Sedici nazioni partecipanti.

Oggi, 53 anni dopo, il Mondiale Youth è sempre più un evento centrale nella crescita dei giovani talenti della vela, e il suo albo d’oro è ricco di nomi che sono diventati campioni e medaglie olimpiche di questo sport.

Nel suo format moderno, è la prima volta che lo YSWC si svolge in Italia, e la scelta del Garda Trentino premia uno dei campi di regata e dei luoghi velici italiani più famosi e apprezzati nel mondo per condizioni meteo straordinariamente felici, ospitalità e organizzazione.

UN EVENTO PLASTIC FREE E INCLUSIVO

L’evento sarà completamente plastic-free, con l’utilizzo di stoviglie, piatti e posate in materiali durevoli, fornitura di borracce a tutti i partecipanti e installazione di fontanelle per l’acqua potabile, mirando ad ottenere il livello platino nella certificazione Clean Regattas, la più importante per gli sport velici.

Quello sul Garda sarà inoltre il primo campo di regata interamente gestito con mezzi elettrici, incluse boe elettriche e pilotine con motore elettrico, e cinque prototipi di gommoni elettrici della linea Zer0 di VSR.

Sarà previsto in aggiunta un sistema di trasporti green con barche per i coach, shuttle per gli atleti e convenzioni per il noleggio di biciclette.

Nel corso della settimana non ci saranno solo regate: previsti momenti conviviali e di festa, approfondimenti e iniziative sui temi della sostenibilità e dell’inclusività. Da segnalare la presenza di una tappa della Para Sailing Academy FIV, sostenuta grazie alla partnership con IBSA. Giorgio Pisani, Vice President of IBSA Group: “Sostenere la Para Sailing Academy per IBSA significa creare una nuova sensibilità verso temi di responsabilità collettiva dando alle persone con disabilità la possibilità di fare esperienze a stretto contatto con il mare e misurarsi in competizioni integrate.”

Nell’ambito delle attività di sostenibilità poste in atto dagli organizzatori, venerdi 12 alle ore 18.00 FIV One Ocean Foundation, sustainability partner della FIV, ha tenuto per i concorrenti un talk sui temi della tutela del mare e dei laghi, con un intervento del professor Fambri dell’Universita di Trento a cui farà seguito un coinvolgente quiz sui temi esposti. Per tutta la durata dell’evento queste due realtà saranno presenti con uno stand congiunto presso il FIVillage.

LA GIOVANE ITALIA DELLA VELA

La giovane vela azzurra è da anni tra le migliori al mondo e vuole restare in cima. A Buzios, in Brasile, lo scorso anno abbiamo conquistato il Nations Trophy quale migliore nazione. Sul Garda l’Italia è il defender!

Il DT Giovanile Alessandra Sensini ha completato il lavoro di dodici mesi tra preparazione, raduni, osservazioni, selezioni, la FIV ha ratificato le sue scelte, nominando i 15 atleti della squadra ufficiale di 15 azzurrini in dieci delle undici discipline che assegneranno i titoli (siamo assenti solo nella specialità del Kite Femminile), che arrivano da circoli velici di: Trieste (6), Lago di Garda (3), Sardegna (3), Roma (2) e Rimini (1).

420 doppio Maschile/Misto – Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (Società Velica di Barcola e Grignano)

420 doppio Femminile – Margherita Pillan e Giulia Massari (Società Nautica Pietas Julia)

29er doppio acrobatico Maschile – Giuseppe Montesano (Sirena Club Nautico Triestino) e Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia)

29er doppio acrobatico Femminile – Victoria Demurtas e Caroline Karlsen (Fraglia Vela Riva del Garda)

NACRA 15 catamarano doppio misto – Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari)

ILCA 6 singolo Maschile – Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva del Garda)

ILCA 6 singolo Femminile – Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village)

KITEFOIL maschile – Giuseppe Polillo (Club Nautico Rimini)

iQFOiL windsurf Maschile – Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda)

iQFOiL windsurf Femminile – Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village

LA DICHIARAZIONE DEL DT GIOVANILE FIV ALESSANDRA SENSINI

“Siamo emozionati e felici di essere quest’anno sul Garda, un posto famoso in tutto il mondo per i suoi scenari e le sue condizioni. Per un velista italiano, poi, questo lago è un po’ casa propria, un luogo dove si torna spesso, per raduni, allenamenti, regate, e del quale ciascuno conserva ricordi indelebili.

La nostra squadra di 15 atleti è arrivata sul Garda mercoledi. Un bel gruppo, unito, con tanta determinazione perchè giocare in casa è un grande onore e un privilegio. Aggiungiamoci che l’Italia ricopre anche il ruolo di defender del titolo per nazioni vinto lo scorso anno in Brasile, un aspetto che aggiunge ulteriore voglia di far bene! Come dico sempre ai ragazzi, per ottenere risultati è importante entrare in acqua con determinazione ma anche con tanta voglia di divertirsi. E’ una festa di sport e di gioventù che ricorderete per tutta la vita.”

LE CLASSI IN GARA

420 doppio Maschile/Misto e Femminile – Deriva classica completa e formativa, con prodiere al trapezio e spinnaker, richiede tecnica nella regolazione delle vele e nella gestione delle manovre, e la tattica (scelta del bordeggio in funzione del vento) è importante perché i percorsi sono più lunghi.

Il programma prevede 9 prove in totale. La loro base è presso il Circolo Vela Torbole.

29er doppio acrobatico Maschile e Femminile – Deriva moderna e acrobatica considerata propedeutica per gli skiff olimpici, stretta e leggera, con piccole ali laterali, bompresso retrattile, gennaker, doppio trapezio per timoniere e prodiere. Richiede molta tecnica e coordinamento dell’equipaggio nelle manovre e nella gestione dei pesi, e capacità di prolungare velocità e planate.

Il programma prevede 13 prove in totale. La loro base è presso il Circolo Vela Arco.

NACRA 15 catamarano doppio misto – Catamarano moderno considerato formativo per il cat olimpico foiling Nacra 17, del quale adotta anche la conformazione dell’equipaggio misto. Dotata di doppio trapezio, bompresso e gennaker, barca molto veloce che richiede tecnica, agilità e decisioni rapide.

Il programma prevede 13 prove in totale. La loro base è presso la LNI Riva del Garda

ILCA 6 singolo Maschile e Femminile – Storica e diffusissima deriva per singolo, famosa con il nome Laser, cambiato con l’acronimo ILCA (International Laser Class Association) in anni recenti, è una barca fisica e tattica, pur essendo leggera e planante, come tutti i singoli non è particolarmente veloce, per questo la scelta del bordeggio in funzione di vento e corrente ha una importanza maggiore.

Il programma prevede 9 prove in totale. La loro base è presso la Fraglia Vela Riva.

FormulaKite Maschile e Femminile – E’ la nuova disciplina olimpica della vela a Parigi 2024 ed è entrata anche nel Mondiale Youth. Su tavole piccole e dotate di foil per navigare fuori dall’acqua, trainate dai kite, delle vele con una forma simile a paracadute, gestiti da cavi e manubri per dare potenza e direzione. Disciplina altamente acrobatica, tecnica e spettacolare.

Il programma prevede 18 prove in totale. La loro base è presso la Fraglia Vela Malcesine.

iQFOiL windsurf Maschile e Femminile – La nuova tavola olimpica dotata di foil per volare sull’acqua è la stessa che esordirà a Parigi (Marsiglia) 2024. L’attrezzatura (albero, boma e vela) utilizzata è quella della categoria Youth (da 8 mq). Gare brevi e intense, dove contano la velocità, la tecnica e la strategia, tutto con decisioni rapidissime.

Il programma prevede 18 prove in totale. La loro base è presso il Circolo Surf Torbole.

IL PROGRAMMA

Venerdi 12 luglio

Arrivi; controlli di stazza Kite e Windsurf; training

18:30 primo briefing team leaders

Sabato 13 luglio

Training

18:00 Opening Ceremony (Riva del Garda)

Domenica 14 luglio

Practice race sui campi di regata

Da lunedi 15 luglio a venerdi 19 luglio

Regate

Venerdi 19 luglio

19:00 Closing Ceremony

COME SEGUIRE L’EVENTO

E’ prevista una produzione video internazionale che realizzerà Live Streaming in diretta web sulle regate del giorno. Grazie all’accordo con Rai Italia l’evento sarà teletrasmesso in tutto il mondo con uno speciale di 56 minuti ogni giorno. Rubriche anche da Rai News e Rai Sport.

Il sito ufficiale della Federvela mondiale World Sailing sull’evento: https://worldsailingywc.org

Il sito di Garda Trentino sull’evento:

https://trentinoyouthsailing.com/en

Il sito FIV

