Youth Sailing World Championships: domani le prime regate

Regate-test della vigilia per gli Youth Sailing World Championships

Mondiali della Vela Giovanile sul Garda per 418 velisti da 70 nazioni

Classe per classe, favoriti e azzurrini

Da lunedi 15 si fa sul serio: il programma delle regate

Domenica di “Practice Race”, una prova generale dei campi di regata, utile ai concorrenti e agli organizzatori, per gli Youth Sailing World Championships, il Campionato mondiale di Vela Giovanile di World Sailing, che la federazione velica internazionale quest’anno ha assegnato all’Italia, aperto ufficialmente sabato con una coloratissima Opening Ceremony a Riva del Garda.

Le condizioni meteo di questa domenica sono state incoraggianti e lasciano sperare per i giorni di regate: sole e vento non sono mancati. Tutti i campi di regata hanno funzionato al meglio: 12 nodi per la classe 420, 14-15 per la classe 29er, 12-13 nodi anche per i singoli ILCA 6 e per il catamarano Nacra 15. Vento più leggero a Malcesine, 7-8 nodi per i Kite, ma sufficiente per far volare le tavole. Qualche problema solo per una parte del campo dei windsurf iQFOiL, con vento oscillante sotto ai 10 nodi e difficoltà a volare con costanza.

Lungo le rive del Garda Trentino, da Riva ad Arco a Torbole, e fino a Malcesine c’è animazione, in particolare nei sei circoli velici designati dalla FIV ad ospitare le classi in gara, che assegneranno 11 titoli mondiali e relativi podi, nonché l’ambito Nations Trophy alla migliore squadra nazionale per punteggio complessivo.

CLASSE PER CLASSE, FAVORITI E AZZURRINI

FormulaKite

Derin Atakan la campionessa in carica turca è tornata in acqua per difendere il titolo nella Formula Kite femminile. L’ultima volta in Brasile ha battuto l’argentina Catalina Turienzo, è probabile che tra le due sarà un testa a testa tutto da giocare in Italia. Il Kite femminile è l’unica disciplina dove l’Italia non schiera concorrenti.

Il giovane fuoriclasse di Singapore Max Maeder e l’azzurro Riccardo Pianosi, protagonisti in passati Mondiali Youth, saranno entrambi atleti olimpici a Marsiglia per Parigi 2024, il podio FormulaKite maschile sul Garda è tutto da reinventare. L’azzurro Giuseppe Polillo (Club Nautico Rimini) non ha intenzione di restare fuori dalla corsa.

29er (doppio femminile, maschile/mix)

Ewa Lewandowska e Krzysztof Krolik partono sul Garda freschi di vittoria ai Campionati Europei nelle acque di casa in Polonia meno di una settimana fa.

Lewandowska aveva vinto l’oro femminile in coppia con Julia Maria Zmudzinska e si presenta agguerrita anche quest’anno nella categoria maschile/mista. La coppia svizzera Malena Rüegge e Liv Wicki torna nello skiff femminile con obiettivo podio dopo il quarto posto in Brasile nel 2023.

L’Italia schiera nella categoria Femminile Victoria Demurtas e Caroline Karlsen (Fraglia Vela Riva del Garda), due giovanissime ex Optimist alla prima stagione sulla nuova classe, che potranno dire la loro grazie alla conoscenza del campo di regata.

Anche nella categoria Maschile/Mixed sono in gara ex Optimist: i due triestini Giuseppe Montesano (Sirena Club Nautico Triestino) e Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia).

iQFOiL (windsurf maschile e femminile)

È la terza edizione per la nuova tavola olimpica iQFOiL ai Campionati mondiali di vela Youth e la britannica Darcey Shaw, spera nell’oro dopo aver conquistato il bronzo in Brasile. Occhio alla slovena Lina Erzen.

L’azzurra chiamata a difendere la tradizione italiana del windsurf è Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village).

Tra i maschi da seguire il francese Noé Garandeau. L’azzurro in gara è Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda, con il team Young Azzurra), che proprio sul Garda un paio di mesi fa ha vinto

420 (doppio maschile/mixed e femminile)

Le greche Danai Giannouli e Iakovina Kerkezou si sono assicurate il bronzo in Sud America dopo essere entrate nella competizione femminile come campionesse mondiali ed europee in carica. Cercheranno di riconquistare un titolo mondiale nelle acque italiane.

Le azzurre sono le triestine Margherita Pillan e Giulia Massari (Società Nautica Pietas Julia).

Nella gara maschile/mista, gli azzurri Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio arrivano freschi del titolo europeo vinto in Slovenia pochissimi giorni fa e sventoleranno la bandiera della nazione ospitante.

Nacra 15 (catamarano mixed)

Dodici squadre si daranno battaglia nella classe Nacra 15, flotta rinnovata e tanti giovanissimi, tra questi i belgi Hannelien e Sander Borghijs, quinti in Brasile. Altra coppia di ritorno i cinesi Shuaizhen Peng e Xiao Mu Wu.

Gli azzurri sono Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari). Lorenzo viene da esperienze in Optimist e altre classi, ed è il figlio di Max, skipper di Luna Rossa Prada Pirelli, Alice viene dalla classe giovanile acrobatica Open Skiff.

ILCA 6 (singolo maschile e femminile)

La spagnola Adriana Castro Nuñez è una da tenere d’occhio nell’ILCA 6 femminile dopo alcune gare costanti in Brasile per il quinto posto in Sud America.

L’Italia è ben rappresentata da Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village), che a gennaio in Argentina ha vinto il titolo mondiale Ilca 6 Youth, e punta molto in alto.

In campo maschile occhio all’olandese Hidde Schraffordt quarto a dicembre.

L’azzurro Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva del Garda) arriva anch’esso da campione mondiale Youth per il titolo vinto in Argentina, difficile non immaginarlo tra i protagonisti nelle acque di casa.

Lunedi 15, primo giorno di regate, sono previste ben 33 manche con partenze scaglionate dalle ore 13:00 alle ore 16:45, per quella che si annuncia una lunga e intensa giornata di grande vela giovanile in salsa gardesana!

====================================================================

CASA ITALIA – FIV

Una delle grandi novità è Casa Italia – FIV, la famosa base di accoglienza e ospitalità del CONI, che lo stesso Comitato Olimpico nazionale ha messo a disposizione della Federazione Italiana Vela, per la prima volta a un evento velico internazionale. Allestito all’interno della storica palazzina liberty con vista sulla Spiaggia degli Olivi a Riva del Garda, Casa Italia – FIV sarà per tutto l’evento il centro di riferimento della squadra dei velisti azzurri guidati dalla DT giovanile Alessandra Senini, una piattaforma di incontri istituzionali a livello territoriale, nazionale e internazionale, con schermi per seguire le regate, angolo per attività media, bar e buffet.

CIRCOLI

Coinvolti nell’organizzazione sei circoli velici gardesani: la Fraglia Vela Riva, la Lega Navale Italiana Riva del Garda, il Circolo Vela Arco, il Circolo Surf Torbole, il Circolo Vela Torbole e la Fraglia Vela Malcesine.

SPONSOR E ISTITUZIONI PARTNER

Il main sponsor dell’evento è Garda Trentino: da sempre impegnato nella promozione di un territorio a fortissima vocazione sportiva e velica. Al Mondiale Giovanile della vela hanno dato il patrocinio ben quattro Ministeri: il Ministero per lo Sport e i Giovani, il Ministero del Turismo, il Ministero per la Protezione Civile e le politiche del Mare, e il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Ad essi si aggiungono i patrocinii della Regione Veneto, del CONI e di Sport e Salute.

CLASSI IN GARA E ITALIANI

420 doppio Maschile/Misto – Lisa Vucetti e Vittorio Bonifacio (Società Velica di Barcola e Grignano)

420 doppio Femminile – Margherita Pillan e Giulia Massari (Società Nautica Pietas Julia)

29er doppio acrobatico Maschile – Giuseppe Montesano (Sirena Club Nautico Triestino) e Enrico Coslovich (Circolo della Vela Muggia)

29er doppio acrobatico Femminile – Victoria Demurtas e Caroline Karlsen (Fraglia Vela Riva del Garda)

NACRA 15 catamarano doppio misto – Lorenzo Sirena e Alice Dessy (Yacht Club Cagliari)

ILCA 6 singolo Maschile – Antonio Pascali (Fraglia Vela Riva del Garda)

ILCA 6 singolo Femminile – Maria Vittoria Arseni (Tognazzi Marine Village)

KITEFOIL maschile – Giuseppe Polillo (Club Nautico Rimini)

iQFOiL windsurf Maschile – Federico Pilloni (Yacht Club Costa Smeralda)

iQFOiL windsurf Femminile – Carola Colasanto (Tognazzi Marine Village)

IL PROGRAMMA

Venerdi 12 luglio

Arrivi; controlli di stazza Kite e Windsurf; training

18:30 primo briefing team leaders

Sabato 13 luglio

Training

18:00 Opening Ceremony (Riva del Garda)

Domenica 14 luglio

Practice race sui campi di regata

Da lunedi 15 luglio a venerdi 19 luglio

Regate

Venerdi 19 luglio

19:00 Closing Ceremony

COME SEGUIRE L’EVENTO

E’ prevista una produzione video internazionale che realizzerà Live Streaming in diretta web sulle regate del giorno. Grazie all’accordo con Rai Italia l’evento sarà teletrasmesso in tutto il mondo con uno speciale di 56 minuti ogni giorno. Rubriche anche da Rai News e Rai Sport.

Il sito ufficiale della Federvela mondiale World Sailing sull’evento: https://worldsailingywc.org

Il sito di Garda Trentino sull’evento:

https://trentinoyouthsailing.com/en

Il sito FIV

Com. Stam. + foto FIV