Zacco: ” Esprimo apprezzamento per la decisione di RAP di attivare, a partire dal 27 novembre, un servizio di postazione mobile presidiato

Palermo. ” Esprimo apprezzamento per la decisione di RAP di attivare, a partire dal 27 novembre, un servizio di postazione mobile presidiato per il ritiro di pannoloni e pannolini nei quartieri in cui è già operativo il sistema di raccolta “porta a porta”, e in particolare nel quartiere Montepellegrino e Vergine Maria / Arenella.

Questo risultato rappresenta un importante segnale di attenzione al territorio e testimonia il ruolo fondamentale svolto dalle Circoscrizioni quali presìdi istituzionali di prossimità. In particolare, per il quartiere Montepellegrino, si intende sottolineare l’azione costante del consigliere Benincasa, che attraverso segnalazioni, interlocuzioni e sollecitazioni formali ha contribuito a porre all’attenzione degli uffici competenti e di RAP le esigenze delle famiglie, degli anziani e dei soggetti fragili, per i quali la gestione dei rifiuti assorbenti rappresenta una necessità quotidiana. L’attivazione della postazione mobile in via Eugenio Leotta angolo via Enrico Fileti costituisce, pertanto, un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra cittadini, Rap e Istituzioni. Ringrazio RAP e l’assessore Alongi per la disponibilità e l’impegno organizzativo, e al tempo stesso si esprime stima e riconoscenza verso le Circoscrizioni per il lavoro quotidiano di ascolto, mediazione e rappresentanza delle istanze del quartiere.”

Lo dichiara Il Presidente VI commissione consiliare Ottavio Zacco