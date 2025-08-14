Zen 1: tetti utilizzati come deposito di droga

I Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri durante l’espletamento di un servizio di controllo del territorio, hanno notato la presenza di un ragazzo che tenendo in mano una busta in plastica, camminava sul solaio calpestabile di un condominio della via D’Alvise.

Il giovane accortosi della presenza dell’autovettura dei militari, inizialmente si è inginocchiato e, dopo pochi secondi, si è allontanato dal parapetto verso l’interno della superficie calpestabile.

L’atteggiamento del giovane ha insospettito i Carabinieri che, hanno deciso di procedere con una verifica; sul tetto del condominio i tutori dell’ordine non hanno trovato la presenza del ragazzo ma, all’interno della canna fumaria del tetto della palazzina, hanno rinvenuto un sacchetto in plastica contenente 8 panetti di hashish del peso superiore ai 750 grammi ed ulteriori 55 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi.

La sostanza stupefacente per i relativi accertamenti qualitativi e quantitativi, è stata sequestrata ed inviata al Laboratorio per le Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo.