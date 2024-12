​“Zippo” chiude il 2024 ricevendo il Casco d’Oro

Al termine di una stagione esaltante, il pilota dell’Audi “quattro” assieme al navigatore Arena è stato premiato venerdì scorso ad Imola, ricevendo anche il Volante di bronzo

Vezzano sul Crostolo (RE) – Una stagione sportiva di notevole caratura per “Zippo” e il suo navigatore Nicola Arena, ha avuto la degna conclusione venerdì 20 dicembre scorso in occasione della tradizionale cerimonia della consegna dei Caschi d’Oro Autosprint.

Ospitata nella sala del Museo Checco Costa all’interno dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, la prestigiosa rassegna è però iniziata con una sorpresa che ha coinvolto i premiati, ai quali è stato concesso un giro di pista con la propria auto prima dell’inizio della premiazione.

In un parterre di levatura internazionale, “Zippo” e Nicola Arena sono stati premiati ricevendo il Casco d’Oro per la vittoria del FIA Historic Rally Championship – il Campionato Europeo dei Rally Storici – nel 3° Raggruppamento, utilizzando l’Audi “quattro” in versione “Gruppo 4”, risultato al quale si sono sommate le tre medaglie d’oro conquistate lo scorso ottobre ai FIA Motorsport Games di Valencia, quando il duo portacolori della Scuderia Palladio Historic si aggiudicò le tre classifiche delle gare su asfalto, terra e combinata, risultando anche l’unico equipaggio tricolore a figurare nel medagliere di quelle che, a tutti gli effetti, sono riconosciute come le Olimpiadi del motorsport.

“Una serata indimenticabile iniziata con l’emozione dei brividi provati transitando al Tamburello – così il pilota alessandrino racconta l’esperienza vissuta – e proseguita poi con la premiazione per la brillante stagione sportiva nella quale è mancata solo quella che poteva essere la ciliegina sulla torta, ovvero quel titolo continentale assoluto che solo le conseguenze fisiche della caduta dal palco di Valencia ci hanno privato di assaporare. Al piacere, e all’emozione, di aver ricevuto il Casco d’Oro si è sommato quello del Volante di Bronzo assegnatomi da ACI per i risultati ottenuti in campo internazionale, riconoscimenti che hanno impreziosito una stagione che non esito a definire tra le migliori della mia carriera, e per la quale è doveroso il ringraziamento ai miei meccanici, agli sponsor, alla Scuderia Palladio Historic e a tutte le persone che, a modo loro, hanno contribuito a renderla di altissimo livello e prestigio”.

Chiusa nel migliore dei modi l’annata 2024 “Zippo” pensa già alla prossima per la quale sono in vista diverse novità che saranno svelate il prossimo mese di gennaio.

Com. Stam.