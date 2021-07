Per la rassegna Open Jazz di Zō Centro culture contemporanee di Catania, negli spazi esterni di SpiaZō, il concerto del quartetto della sassofonista ragusana

La rassegna Open Jazz, realizzata da Zō Centro culture contemporanee di Catania in collaborazione con il Cesm Centro etneo studi musicali, apre una sua parentesi estiva negli spazi esterni di SpiaZō. Primo appuntamento domenica 18 luglio con il concerto del Roberta Maci NBS Quartet. La formazione: Roberta Maci sax soprano, alto e tenore, flauto, percussioni; Stefano Maltese sax alto e tenore, saxello, clarinetto, flauti, percussioni; Antonio Moncada batteria e percussioni; Cristiano Nuovo contrabbasso.

La musicista ragusana Roberta Maci ha seguito un percorso musicale che l’ha condotta dallo studio del be bop fino alle forme più moderne della musica jazz, distinguendosi per l’originalità del linguaggio e per la forte personalità musicale. Con il NBS Quartet, da lei creato tre anni fa, propone le proprie composizioni, pezzi con un deciso andamento ritmico e cantabili melodie, che traggono ispirazione sia dalla musica jazz che dalle radici siciliane. Nel 2019 il gruppo, con il pianista Alex Maguire, ha registrato il primo disco “I’m on The Way” pubblicao dall’etichetta Labirinti Sonori, lavoro per cui la critica si è espressa in termini lusinghieri: “Un jazz di forte impatto e con un senso radicato nella tradizione, rivoltata come un calzino, quando occorre. La Maci si mette in mostra in alcuni assoli straripanti idee e saldezza nel seguirle passo passo” ha scritto Gianni Montano su “Jazz Convention”; “L’album è apprezzabile da diversi punti di vista. Innanzitutto, come strumentista la Maci è artista matura, ben consapevole dei propri mezzi espressivi e perfettamente in grado di maneggiare l’enorme percorso musicale che ha condotto il jazz dalle origini fino alle più moderne espressioni dei nostri giorni, senza dimenticare le musiche della propria terra, la Sicilia. Anche dal punto di vista compositivo le valutazioni non possono che essere positive: le sue creature sono ben costruite, equilibrate, con un filo logico che risulta ben individuabile nella ricerca di una linea melodica a tratti suadente a tratti più sfuggente” ha scritto Gerlando Gatto su “A proposito di Jazz”.

La rassegna Open Jazz, versione estiva, ha in calendario l’8 agosto Rosario Moschitta e il suo Electric guitar trio con il progetto “Ultima Thule”; il 19 agosto gli Outdoors; il 29 agosto Elisa Nocita e Rosario Di Leo con il progetto “Mediterranean Vibes”; e il 16 settembre gli Ostinati con il progetto “Stone Wall”.

Info: Ingresso: € 8,00, ridotto € 5,00. Prenotazione obbligatoria ai numeri 095.8168912 (dalle 10 alle 13.30) e 328.1742045 (whatsapp dalle 15 alle 18). Prenotazioni per cenare al 392 544 8183.

Indirizzo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6 – 95129 – Catania.

