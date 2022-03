Zo Vivaldi – “spero di star male” per godermi ciò che accade

È in radio da lunedì 14 febbraio, “SPERO DI STAR MALE” (Kallax Records, distribuito da ADA Music), il nuovo singolo di ZO VIVALDI, già disponibile in streaming e in digitale al seguente link: http://ada.lnk.to/SperoDiStarMale.

Fuori ora anche il video del brano – visibile al link https://youtu.be/f9DEzBj7Kd8 e diretto daDavide Papadia -, un omaggio all’essenzialità come espressione artistica, attraverso la ricerca di location abbandonate e lasciate a se stesse o la semplicità di racchiudere tutto in quattro mura, ma anche ai colori e alle atmosfere degli anni ‘60, con il ricordo del celebre concerto dei Fab Four sul tetto degli uffici della Apple Corps di Londra.

“Ho risparmiato budget per trucco e parrucco – racconta Zo Vivaldi – così da poter mostrare la mia realtà senza filtri. Un parco acquatico abbandonato, una scuola caduta in rovina, i miei amici di periferia che combattono per un sogno, un concerto rooftop stile Beatles per una città desolata che non potrà ascoltare. Questo è il sapore che ha preso il futuro per me negli ultimi anni. Ho deciso che se devo continuare a rispondere che va tutto bene allora inizio a dormire con l’ombrello aperto in camera che magari comincia davvero ad andare meglio“.

Nel brano l’artista si sfoga, in un flusso di coscienza fatto di frasi contraddittorie, che immerge l’ascoltatore in una centrifuga di emozioni, il tutto accompagnato dalla sua voce che si trasforma costantemente per tutta la durata del brano. La base musicale segue questo processo di ricerca della felicità e di se stesso dell’artista, accompagnandolo mano nella mano e variando insieme ai suoi stati d’animo.

“Trovo abbastanza difficile aprirsi emotivamente con le persone non vicine a me, quasi sempre alla domanda ‘come va?’ rispondo ‘bene’, e da questa piccola bugia è nata ironicamente la prima frase del ritornello: ‘Spero di star male, perché ti giuro questo non è stare bene’ – racconta Zo Vivaldi – Nella canzone cerco soluzioni alle relazioni, spronando la mia autostima a vivere il presente, ad ignorare il chiacchiericcio e i giudizi altrui provando a godermi ciò che mi accade, fosse anche una semplice giornata di sole”.

di Salvatore Taibi