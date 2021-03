Nella giornata odierna il coordinatore di FIGPalermo – Tarantino Giovanni – insieme ad una delegazione di Responsabili del coordinamento tra i quali Simone Micciche, Francesco Civiletti, Francesco Napoli, Salvatore Ilarda e Riccardo Melia si sono recati per denunciare lo stato in cui soccombe da tempo, da parecchio tempo la Zona Industriale di Brancaccio.

Una discarica a cielo aperto, la bello lampo 2.0, è così che viene descritta da Tarantino. “ Ci siamo ridotti a una condizione di assoluto degrado. Siamo qui per manifestare il dissenso nei confronti di questa amministrazione comunale che sempre più abbandona le periferie; questa dove siamo oggi è la zona industriale di Brancaccio, una zona dove non vi è più alcuna manifestazione di interesse da parte degli imprenditori, ma sta semplicemente diventando una Bellolampo 2.0” , sono queste le parole del coordinatore Tarantino, a cui si aggiungo le parole del responsabile della II circoscrizione, Riccardo Melia, il quale afferma: “ La zona industriale di Brancaccio è lo spettro dell’amministrazione Orlando che da tempo non si occupa di quest’area che potrebbe essere una ninfa vitale di lavoro, opportunità e risorse per noi giovani. Oggi è una discarica a cielo che crea intralcio ai cittadini ed ai clienti che provengono dal territorio provinciale per recarsi al Cc Forum”. Ha continuato, il responsabile di FIGPalermo Simone Miccichè: “ Vedendo la situazione odierna su cui giace purtroppo la Zona Industriale Brancaccio piena di rifiuti non si può non dire che è una delle periferie più dimenticate dall’attuale amministrazione Orlando, la quale si sta rivelando fallimentare per questa città, guardando a una prospettiva futura, spero e speriamo che questa amministrazione nel 2022 non sia più alla guida della nostra amata città. Abitare nelle periferie non è un peccato ma una risorsa e pertanto bisogna che l’amministrazione chiunque essa sia si adoperi a attivare delle azioni mirate che guardino alle periferie”. Il coordinamento FIGPalermo tutto spera che con il proprio umile intervento le istituzioni di competenza di mettano in moto per fare risorgere di nuovo la Zona Industriale di Brancaccio.

Com. Stam. FIGPalermo