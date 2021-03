Palermo: Ripristinata e in funzione da stasera l’illuminazione nella zona compresa fra via Pecori Giraldi, via Sperone e via Giafar dopo un furto di rame.

Gli operatori di AMG Energia hanno ultimato un intervento in emergenza per riattivare la cabina di media tensione che è stata danneggiata dal furto e che, per ragioni di sicurezza, martedì sera è rimasta spenta: ignoti hanno asportato i cavi di rame a servizio dell’impianto e danneggiato alcuni dispositivi, come hanno scoperto gli operatori della società durante i controlli di routine.

Stasera la cabina, che si trova in via Pecori Giraldi e alimenta 480 punti luce, tornerà attiva: saranno di nuovo in funzione gli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Pecori Giraldi, corso dei Mille (da piazza Torrelunga a Villabate), via Sperone (da piazza Torrelunga a vicolo Benfratello), via Giuseppe Di Vittorio, via Laudicina, via XXVII Maggio (corso dei Mille-Pecori Giraldi–piazza Torrelunga), via Giafar (piazza Torrelunga – via Marcantonio Alaimo) e delle traverse limitrofe.

“La cabina è stata pesantemente danneggiata, per accedere hanno distrutto persino le porte – spiega il presidente di AMG Energia, Mario Butera – Come sempre faremo formale denuncia ma spiace constatare che un simile evento sia stato compiuto, in piena città, senza destare sospetti. Ringrazio gli operatori che hanno lavorato a ritmi serrati per ripristinare la cabina, limitando così ad una sera soltanto i disagi dovuti alla mancanza di illuminazione”. Tre settimane fa un altro furto di rame, immediatamente ripristinato, era stato compiuto nella cabina di pubblica illuminazione “Sperone 1” che si trova in via XXVII Maggio

Un altro intervento urgente di manutenzione è stato avviato, invece, nella zona di Acqua dei Corsari: gli operatori della società, durante i controlli di routine, hanno riscontrato la presenza di un guasto che interessa entrambi i circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Messina Marine, via Bandita e la statale 113 al confine con Ficarazzi. Le attività di riparazione sono in corso.

Com. Stam.