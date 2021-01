Palermo “In un momento difficile come quello che stiamo vivendo, occorre agevolare i cittadini ed evitare di gravare sulle loro tasche. Per questo appare necessaria l’immediata sospensione della sosta a pagamento nelle zone blu da parte di Amat e Apcoa” ad affermarlo è Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima in una nota destinata al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e alla dirigenza delle due aziende.

Il Sindaco di Palermo, dopo aver giustamente sospeso la ZTL per tutta la durata della zona rossa, si faccia portatore delle istanze dei cittadini e chieda ufficialmente ad AMAT e APCOA di sospendere la sosta a pagamento in tutte le zone blu della città con l’obiettivo di agevolare quanti per motivi di lavoro o necessità, devono spostarsi da casa usando la propria auto. Sarebbe un modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini, evitando di gravare ulteriormente sulle loro finanze, in un momento così difficile non soltanto dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale.

Ho già personalmente provveduto ad inviare una richiesta ufficiale a mezzo pec” conclude Bonanno “al Sindaco, al Presidente di Amat, alla dirigenza di APCOA e al Presidente del Consiglio comunale, per richiedere un intervento immediato in tal senso.”

Com. Stam.