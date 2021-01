Palermo; “Questa zona rossa così concepita non serve a nulla perché è uno status che tutela chiaramente i ‘garantiti’ e mette in ginocchio il resto del mondo a cui afferiscono ristoratori, baristi, commercianti, liberi professionisti, uomini e donne in cerca di lavoro.

I Ristori fantasma si sono dimostrati fallimentari e lasciano l’amaro in bocca in tutti coloro che credevano in un aiuto concreto da parte del governo nazionale.

Bisogna invertire la rotta, garantendo chi con grande fatica e obbedienza, si è equipaggiato e ha sostenuto risorse importanti per il rispetto della normativa anti Covid. Liquidarli con la chiusura delle attività, significa condannare a morte un tessuto economico e sociale già fortemente dilaniato. Dobbiamo ammetterlo, i contagi continuano a salire per la condotta scellerata di chi invece, si muove e si incontra senza precauzioni, fenomeno che non può certo pregiudicare l’onestà di chi con grandi sacrifici fa di tutto per portare un pezzo di pane a casa propria. Invito anche il governo regionale a valutare bene le cose; non si può sacrificare interamente l’economia di una regione senza guardare alle conseguenze che tutto ciò sta provocando nel territorio e nelle famiglie. Ci battiamo e ci batteremo per loro, denunciando questo sistema a colori poco iniquo e penalizzante”.

A dichiararlo è Vincenzo Figuccia deputato della Lega-Sicilia all’Ars e coordinatore provinciale del partito a Palermo.

Com. Stam.