Zona stadio. Da oggi variazioni alla circolazione veicolare per lavori di completamento della rete fognante

Con provvedimento della Polizia Municipale di Marsala sono state disposte variazioni alla circolazione veicolare in zona Stadio.

In particolare, a decorrere da oggi e fino al prossimo 10 Settembre – limitatamente alla fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 17:00 – il transito automobilistico sarà interdetto nelle seguenti strade: via Olimpia (tratto compreso tra la nuova rotatoria e via Dello Sport) e via Degli Atleti (tratto compreso tra via Dello Sport e nuova rotatoria).

Nello stesso provvedimento, sono riportati i percorsi alternativi che l’Impresa esecutrice dei lavori dovrà indicare con apposita segnaletica. Pertanto, chi proviene dal Cavalcavia avrà l’obbligo di immettersi sulla via Dello Sport; mentre chi proviene da via Dante Alighieri e si immette su via Degli Atleti avrà l’obbligo di deviare nell’area del costruendo parcheggio (e da qui potrà raggiungere via Dello Sport-Cavalcavia).

