Approvare in tempi brevi il Disegno di legge “Disposizioni concernenti l’istituzione delle Zone Franche Montane in Sicilia” in discussione alla Commissione Finanze del Senato, e individuare la necessaria copertura finanziaria anche attraverso la convocazione della Commissione paritetica:

l’ANCI Sicilia, con una nota inviata al Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al Presidente della Regione Siciliana e al Presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, si associa all’invito rivolto dall’Associazione Zone Franche Montane Sicilia, guidata da Vincenzo Lapunzina, per creare in questi territori nuove condizioni di sviluppo.

“C’è una particolare attesa per tale intervento – spiega Leoluca Orlando, presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – che rappresenta, per i comuni interessati, uno strumento importante per incentivare l’avvio di attività da parte degli operatori economici, vessati da una gravissima crisi economica acuita notevolmente dall’emergenza sanitaria. L’approvazione della legge costituisce un primo importante passo iper favorire lo sviluppo economico dell’Isola e arginare il processo di spopolamento”.

