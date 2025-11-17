“Zootropolis 2” arriva negli UCI Cinemas con un regalo speciale in esclusiva per UCI:le carte collezionabili Lorcana

Gli spettatori riceveranno una card Lorcana da collezione in esclusiva per UCI dedicata a “Zootropolis 2” e, in più, una bustina di card Disney Lorcana acquistando il proprio biglietto online dal 26 novembre fino all’8 dicembre Il film d’animazione arriverà il 26 novembre nei multisala del circuito.

Roma, 10 novembre 2025 – Un appuntamento da non perdere in tutti gli UCI Cinemas con l’arrivo di “Zootropolis 2”, l’attesissimo sequel del film animato che vede sul grande schermo il ritorno dei simpatici Judy e Nick, personaggi tanto amati da grandi e piccini. Per questo atteso ritorno UCI Cinemas ha preparato una sorpresa speciale: per ogni biglietto acquistato online per gli spettacoli dal 26 novembre all’8 dicembre in regalo una card Lorcana da collezione in esclusiva per UCI dedicata a “Zootropolis 2” e, in più, una bustina di card Disney Lorcana.

Nel secondo capitolo dell’amato film d’animazione Disney Judy Hopps e Nick Wilde si troveranno sulle tracce di un grande mistero, quando Gary De’Snake arriverà a Zootropolis, mettendo sottosopra la città. Per risolvere il caso, i due agenti – costretti a lavorare sotto copertura – si avventureranno in nuove e inaspettate aree della metropoli, dove la loro collaborazione verrà messa alla prova come mai prima d’ora.

Il film di animazione sarà in tutti i cinema del circuito UCI dal 26 novembre distribuito da Disney. Un’occasione da non perdere per tutte le famiglie affezionate ad UCI Cinemas che riserva sempre ai propri ospiti esperienze premium e sorprese speciali.

Presso tutti i bar UCI saranno inoltre disponibili gadget esclusivi e da collezione ispirati al film, come le cup super colorate e i bucket 3D.

I biglietti sono acquistabili sul sito UCI Cinemas: UCI Cinemas | Zootropolis 2 oppure tramite la app.

UCI Cinemas

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 34 strutture multiplex e un totale di 344 schermi.

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le biglietterie automatiche UCI Cinemas, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it

Com. Stam. + foto