Zucchero, “Discover II”, suoni nuovi nell’album

Siamo andati ad incontrare Zucchero, pronto con l’uscita di Discover II che da venerdì 8 novembre, in versione fisica e digitale (EMI / Universal Music Italia), ritorna sulla scena con un nuovo prodotto. Questo secondo album di cover è un viaggio personale attraverso brani che hanno segnato la sua vita, rivisitati con un tocco unico, maturo e personale. Già anticipato dal singolo radiofonico “Amor Che Muovi Il Sole” (link al video: YouTube), l’album esplora e reinterpreta canzoni iconiche italiane e internazionali.

Discover II non era previsto, ma le oltre 500 tracce selezionate per il disco precedente lasciavano spazio per qualcosa in più: “brani che ho sempre amato e che avrei voluto scrivere io”, racconta, “ricordo questi brani da quando ho cominciato a suonare a 13 anni”. La volontà è quella di dare una nuova vita, “un nuovo vestito” a brani significativi per la vita dell’artista, pezzi trasformati che ci danno la preziosa possibilità di entrare in contatto, di nuovo, con la sua sensibilità artistica ed umana.

Quando fai un disco di Cover, per quanto mi riguarda, rielabori e trovi suoni nuovi (…) stravolgi un po’”. Non basta fare cover dove l’unica differenza è la voce, sottolinea Zucchero. “Lavoro per farle mie, le tratto come se avessi scritto inediti e mi sento anche un po’ più libero, rivela”, “non è semplice toccare canzoni iconiche.”

La platea del Teatro Lirico-Giorgio Gaber, dove si è svolto l’incontro con la stampa, si riempie di domande e Zucchero confida in chiusura una bellissima apertura verso le nuove generazioni, data dalla collaborazione con Salmo, in Discover II, ma date anche una serie di riflessioni positive su personalità artistiche più giovani (tra cui Blanco, Mahmood ed altri) a cui Zucchero riserva stima e riflessioni positive, in modo inaspettato sincero e trasparente. Sull’ intelligenza artificiale e polemiche affini si astiene, d’altronde definendosi come “nato per cantare” non potrebbe entrare in merito a strumenti che, essenzialmente, non sono a Zucchero mai appartenuti.

Disponibile in formato CD, doppio LP, digitale e in edizioni esclusive autografate, in Discover II Zucchero rende omaggio a grandi canzoni: “Amor Che Muovi Il Sole” è un adattamento in italiano di “My Own Soul’s Warning” dei The Killers, mentre “Una Come Te” riprende “Chinatown” dei Bleachers con un testo di Zucchero. Tra le collaborazioni, Paul Young e la corista Oma Jali, oltre ai featuring della versione deluxe con Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russell Crowe e Salmo.

di Marika Prudenzano

Foto ufficio stampa

