ZUCCHERO – IL TOUR “OVERDOSE D’AMORE”

di Roberto Dall’Acqua

Il tour “Overdose d’amore” di Zucchero “Sugar” Fornaciari prosegue con queste date;

GIOVEDÌ 27 GIUGNO ALLO STADIO DALL’ARA DI BOLOGNA

DOMENICA 30 GIUGNO ALLO STADIO FRANCO SCOGLIO DI MESSINA

IL 2 LUGLIO ALLO STADIO ADRIATICO GIOVANNI CORNACCHIA DI PESCARA

IL 4 LUGLIO ALLO STADIO SAN SIRO DI MILANO

Grande affermazione – domenica 23 giugno al Bluenergy Stadium – Stadio Friuli di Udine – per la prima delle 5 date del tour italiano negli stadi, “OVERDOSE D’AMORE” di ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI.

Il tour internazionale “Overdose D’Amore World Tour” ha debuttato lo scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra con 3 date di grande successo e, dopo il concerto di ieri sera a Udine, prosegue giovedì 27 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna, domenica 30 giugno allo Stadio Franco Scoglio di Messina, il 2 luglio allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara e il 4 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Per le speciali date negli stadi italiani, Zucchero trasforma i suoi show in una grande festa in cui la sua energia contagiosa e le sue canzoni sono protagoniste di 5 serate indimenticabili. Un’occasione unica per assistere a uno spettacolo mozzafiato ricco di sorprese e di musica dal vivo con la sua straordinaria band.

I biglietti per le date di Bologna e Milano sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali, quelli per la data di Pescara su Ticketone.it, Ciaotickets e nei punti di vendita abituali, quelli per la data di Messina su Ticketone.it, Ciaotickets e Box Office Sicilia e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

È in radio e in digitale “OVERDOSE D’AMORE 2024” (EMI / Universal Music Italia – Columbia / Sony Music Italy), la versione di Salmo del celebre brano di Zucchero “Sugar” Fornaciari.

“Overdose D’Amore 2024” (https://ZuccheroSalmo.lnk.to/ODA2024) è il frutto del rapporto consolidato tra i due artisti negli ultimi anni, caratterizzato da una profonda stima reciproca. L’idea originaria di immaginare nuovamente il celebre brano “Overdose (D’Amore)”, che quest’anno compie 35 anni dalla sua pubblicazione, è nata da Salmo e ha subito catturato l’attenzione e l’entusiasmo di Zucchero.

Il video musicale (https://youtu.be/FTPoHPacAcI) è stato girato interamente in verticale utilizzando gli smartphone. Le immagini, realizzate in Marocco, a Los Angeles, a Città del Messico, a Shanghai, a Posada (Nuoro) e in altre location italiane, creano un mosaico visivo che porta in scena fan da ogni angolo del mondo.

«Salmo è un fenomeno – racconta Zucchero – Non solo per l’artista che è, ma come persona: intelligente, veloce, schietto, verace, ironico e grande comunicatore. Mi riconosco in lui, in quello che scrive e pensa e gli sono grato per i tributi che mi ha dedicato, prima con “Diavolo in Me” ed ora con “Overdose (D’Amore)”. Thank you my friend».

Animati dal grande desiderio di divertirsi e di realizzare qualcosa insieme ancora una volta, dopo aver condiviso più volte il palco, Salmo e Zucchero hanno unito le loro energie e il loro estro creativo dando vita a una nuova versione di “Overdose (D’Amore)” che rappresenta la perfetta fusione dei loro stili unici e delle loro personalità artistiche.

«Sono molto felice di questa collaborazione con un artista che stimo e con il quale ho avuto fin da subito un feeling artistico e umano – afferma Salmo – “Overdose (D’Amore)” è un brano che sento tanto e questa nuova versione è nata in modo naturale, da un incontro casuale che poi ci ha portati in studio a lavorare insieme. Mai come in questo momento c’è bisogno di un’”Overdose d’Amore” per tutto quanto il mondo».

Pilastro della scena rap, Salmo è partito – il 15 giugno a Fiera Milano Live (Rho) – con HELLRAISERS, il tour che lo vede protagonista dei festival estivi italiani insieme a Noyz Narcos, con cui ha pubblicato il joint album disco di platino “CVLT” e la repack “CVLT – HELLRAISERS”, uscita lo scorso 17 maggio.

www.zucchero.it

Foto Simone Di Luca

Video https://youtu.be/FTPoHPacAcI

https://www.youtube.com/@nicolomazzarolo5639