Zucchero, “sere d’estate” a Verona

Giovedì 25 settembre Zucchero compie 70 anni e festeggia questo traguardo con il 7° dei suoi 12 show all’Arena di Verona e con tante novità in arrivo!

Tornano anche il prossimo anno le “sere d’estate” di forti emozioni e di grande musica dal vivo: dopo il successo degli ultimi due anni, Zucchero torna live negli stadi italiani con il suo tour “OVERDOSE D’AMORE”! 5 nuovi show tra cui l’appuntamento con il prestigioso festivalUmbria Jazz, che eccezionalmente ospita lo stesso spettacolo pensato per gli stadi. La voce inconfondibile e unica di Zucchero, il suo repertorio ricco di brani che emozionano e scatenano da sempre fan da ogni angolo del mondo, la band straordinaria che ha da sempre composta da grandissimi professionisti internazionali e la sua carica esplosiva attraverseranno l’Italia regalando ancora una volta un’overdose di musica tutta suonata dal vivo e di pura energia.