ZUCCHERO SORPRENDE CON IL NUOVO SINGOLO!

Zucchero “Sugar” Fornaciari: da oggi online il video del nuovo singolo “AMOR CHE MUOVI IL SOLE”

Da venerdì 27 settembre, è disponibile online il video di Amor che muovi il sole, il nuovo singolo di Zucchero “Sugar” Fornaciari. Il brano, già disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, anticipa l’uscita del suo nuovo album, Discover II, prevista per l’8 novembre. Questo nuovo progetto discografico rappresenta il secondo album di cover della carriera di Zucchero, in cui l’artista reinterpreta alcuni dei brani che hanno segnato profondamente la sua vita musicale. L’album è disponibile in preorder esclusivo sullo store di Universal Music Italia.

Il video di Amor che muovi il sole è caratterizzato da una forte simbologia visiva: il protagonista è un “moderno San Francesco”, che indossa una felpa, ha tatuaggi e anelli, e comunica con il linguaggio dei segni. All’inizio del video, cerca di trasmettere un messaggio di vita semplice e armoniosa a un gruppo di giovani emarginati, ma i ragazzi non lo ascoltano. Deluso e disilluso, decide di intraprendere un viaggio in moto attraverso paesaggi selvaggi, alla ricerca di libertà, pace e significato. Durante il suo percorso, il sole diventa il simbolo di amore, speranza e guida spirituale. Alla fine del viaggio, carico di nuova energia vitale, il protagonista torna dai giovani e finalmente riesce a comunicare il suo messaggio, trovando ascolto e comprensione.

Il brano Amor che muovi il sole è una rivisitazione in italiano di My Own Soul’s Warning dei The Killers, con il testo adattato da Zucchero in modo da farlo suonare più vicino alla sua sensibilità musicale. Il tema centrale della canzone è l’amore, inteso come forza cosmica e universale, capace di muovere il sole, le stelle e il mare. Zucchero vede l’amore come una sorta di energia vitale che dà significato e ordine al mondo, un elemento imprescindibile per l’esistenza.

Il singolo è stato presentato in anteprima live durante l’estate, nel corso del tour italiano di Zucchero Overdose D’Amore, che ha portato l’artista in numerosi stadi italiani, regalando ai fan un’anteprima esclusiva del nuovo progetto.

«Non posso più sopportare un mondo senza l’amore che tutto muove – ha affermato Zucchero – Questo è il senso di Amor che muovi il sole. Non è una traduzione letterale del brano dei Killers, ma un adattamento fatto da me per far suonare la canzone in italiano alla Zucchero. In-gioia (enjoy)».

L’album Discover II, che sarà disponibile dall’8 novembre, offre una selezione di brani rivisitati che Zucchero ha amato nel corso della sua carriera, facendoli propri attraverso la sua inconfondibile impronta musicale. Sullo store di Universal Music Italia sono già disponibili in preorder diversi formati, tra cui un CD autografato, un doppio LP colorato autografato ed un esclusivo box deluxe numerato (comprendente CD e triplo LP colorato) con cinque bonus track.

Chi preordinerà il disco entro il 27 ottobre avrà inoltre l’opportunità di partecipare all’esclusivo evento di presentazione dell’album, che si terrà il 7 novembre a Milano. Il 29 ottobre verrà inviata una mail a chi ha preordinato il disco, con un link per la registrazione gratuita all’evento. I posti sono limitati a 500 persone e saranno riservati ai primi che si registreranno.

Oltre all’album e al video del singolo, Zucchero è anche protagonista di un documentario intitolato Zucchero – Sugar Fornaciari, diretto da Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano. Il film, già disponibile sulle piattaforme Amazon, Apple TV e Google Play nei paesi di lingua inglese, arriverà presto anche in America Latina e Italia. Il documentario ripercorre la carriera di Zucchero attraverso immagini esclusive provenienti dai suoi archivi privati e dal suo tour mondiale World Wild Tour, e offre uno sguardo inedito sulle fragilità e i successi dell’uomo e dell’artista.

di Giorgia Pellegrini

Foto ufficio stampa

Video https://youtu.be/_igNxWonKfs?si=Ax3EbUvPu6dJbE1S