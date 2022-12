Zuppe e vellutate: le ricette di Dole per la stagione fredda

Con l’arrivo della stagione fredda, cosa c’è di meglio di una deliziosa zuppa o una gustosa vellutata per trovare un po’ di tepore a tavola? Un piatto colorato e salutare, che appaga non solo il palato, ma tutto il corpo!

Le zuppe e vellutate sono diffuse in tutto il mondo, tanto che ogni paese ha le sue declinazioni: in Giappone c’è il miso, in Spagna il gazpacho, in Francia la bouillabaisse, nei paesi anglosassoni il chowder, in Ungheria il goulash, solo per citarne alcune!

Per molto tempo la zuppa, le cui origini sono molto antiche, è stata associata al popolo e alle classi meno abbienti: una pietanza economica, realizzata con gli scarti degli animali in aggiunta ad acqua o vino.

L’etimo della parola rimanda invece al germanico suppa, che significa “fetta di pane inzuppato”, e fa riferimento a quando, in passato, si utilizzava proprio il pane, come un cucchiaio, per mangiarla.

Leggera e delicata o ricca e dal sapore più deciso, la zuppa può essere a base di pesce, di carne, di sole verdure o anche di legumi ed è un’ottima scelta per assumere il fabbisogno quotidiano di vitamine, minerali e fibre. Per chi è alla ricerca di qualche ispirazione, ecco alcune ricette sane, gustose e semplici da preparare, proposte da Dole Italia.

ZUPPA DI ZUCCA

Di color arancio acceso, questa zuppa è un vero e proprio concentrato di salute!

La zucca è ricca di antiossidanti, aiuta la salute della pelle e contiene le vitamine A, C ed E che rinforzano il sistema immunitario!

ZUPPA DI PATATE E CAVOLI

Genuina, invitante e facile da preparare, è ottima da degustare in ogni momento dell’anno! Arricchita con il cavolo, diventa un primo piatto ancor più sostanzioso.

ZUPPA CALDA AI MIRTILLI

Inusuale e creativa, questa ricetta è la scelta perfetta per stupire i propri ospiti con un piatto originale e colorato, oltre che salutare! I mirtilli, infatti, sono molto importanti per il nostro organismo perché fonte di nutrienti con effetti antinfiammatori, antiossidanti e vasoprotettori.

