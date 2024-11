ZW JACKSON è ospite di ALESSANDRO CATTELAN in “Stasera c’è Cattelan – Supernova”

Che cos’è la Kings League, la spiegazione a Supernova del creator ZW Jackson Ma come funziona la Kings League, il torneo di calcio a sette, presentato in Italia pochi giorni fa e che sta spopolando sui social?

A raccontarlo ai microfoni del podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova” è ZW Jackson, creator e youtuber nel mondo del calcio, presidente della squadra Zeta Milano (allenata da Umberto Maria Chiaramonte) e di una delle squadre partecipanti al torneo: “L’idea nasce da Piquè, noto calciatore del Barcellona, che crea la Kings League – spiega ZW a Supernova – una competizione calcistica ma che vuole andare a prendere delle parti dal wrestling, delle parti del Super Bowl, spettacolarizzare il calcio. Questo perché hanno fatto degli studi – prosegue lo youtuber – e si sono resi conto che quelli che fruiscono delle partite di calcio, gli spettatori ormai stanno molto di più al telefono, guardano le partite mentre scrollano sui social. In questo modo si vuole creare una competizione che porti a stare sempre sul pezzo invece” “In che senso le parti del wrestling? vi chiederete – aggiunge il conduttore Alessandro Cattelan – nel senso che litigano tantissimo, si dicono delle cose gravissime da una panchina all’altra” “ma fa parte dello spettacolo, dello show – precisa ZW Jackson “Come nel wrestling – aggiunge Cattelan – quando arriva uno a spaccare una sedia in testa ad un altro, non lo fa veramente, ma lo fa perché c’è un tacito accordo per cui si può fare.”

ZW Jackson, “Ridiamo dignità al calcio dilettantistico”

Il calcio non è solo la serie A. A raccontare la sua esperienza è ZW Jackson, creator e youtube nel mondo del calcio, ospite del podcast “Stasera c’è Cattelan – Supernova”, che dopo la celebrità sui social e su Youtube, ha fondato la sua squadra di calcio, Zeta Milano, attualmente in terza categoria: “Il calcio dilettantistico fino a un paio di anni fa era un calcio lasciato a se stesso. Invece dopo un mese di Zeta Milano ci ha scritto il presidente della Lega Dilettanti e ci ha detto ‘ragazzi facciamo qualcosa insieme’ per dare una mano per rendere il calcio dilettantistico non come la cosa degli sfigati, scarsi – racconta lo youtuber che in poco tempo sta contribuendo a creare un progetto che unisce sport dilettantistico e social media, ma precisa “So benissimo quanto i social possano rovinare il calcio, vanno sempre usati nella maniera corretta.”

