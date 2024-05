Il quartiere Angeli Custodi (San Cristoforo) a Catania si prepara ad accogliere l’iniziativa “1000 passi per ripulire il quartiere degli Angeli Custodi. La Marcia della Legalità”, che si terrà il prossimo 23 maggio in occasione della Giornata della Legalità.

L’evento, promosso per sensibilizzare la comunità sulla lotta alla mafia e sull’importanza del bene comune, vedrà la partecipazione attiva dei cittadini in diverse attività di cura del territorio. In particolare, l’inaugurazione degli “Alberi della Legalità”, dedicati a Rita Atria, giovane donna siciliana simbolo di coraggio nella lotta contro la mafia, e a tutte le vittime di mafia, rappresenta un momento di grande valore simbolico. L’inaugurazione sarà seguita da un’azione di clean-up lungo le strade del quartiere.

Costruire legalità implica affrontare una vasta gamma di sfumature e significati, richiedendo azioni partecipative e un lavoro collettivo in cui tutti – dalle istituzioni ai cittadini, dai giovani alle famiglie – giocano un ruolo fondamentale. È una responsabilità sociale e collettiva accompagnare le nuove generazioni nel loro percorso, aiutandoli a trarre insegnamento da uomini e donne come Rita Atria, che si sono impegnati e sacrificati per liberare la Sicilia dalle Mafie.

Partenza alle 10.30, presso la Città dei Ragazzi, in Via Gramignani 128, luogo simbolo di rigenerazione e comunità, momento in cui tanti tra giovani, associazioni, istituzioni, cittadini – dopo l’inaugurazione degli Alberi della Legalità, puliranno le vie del quartiere in collaborazione con il consorzio Gema.

L’iniziativa intende promuovere la legalità e la consapevolezza dell’importanza della cura del nostro territorio, coinvolgendo la comunità in un’azione concreta e simbolica per il quartiere.

Tra le autorità istituzionali presenti, è confermata la partecipazione del Sindaco di Catania, Enrico Trantino.

Dettagli dell’evento:

Data: 23 maggio 2024

Ora di inizio: 10.30

Luogo di ritrovo e partenza della marcia: Città dei Ragazzi, Via Gramignani 128, Catania

Per maggiori informazioni: 338 8101134

