3560 posti con licenza media. Maxi Concorso per Esercito, Marina, Aeronautica Scadenza ravvicinata

È on line il bando concorso per titoli ed esami rivolto ai/alle volontari/e in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio, anche in rafferma annuale, in congedo per fine ferma 2024

mirato a coprire 3.560 posti nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare. Il concorso prevede la seguente ripartizione dei posti:

1.220 posti nell’Esercito

1.184 posti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata;

6 per Elettricista infrastrutturale;

6 per Idraulico infrastrutturale;

4 per Meccanico di mezzi e piattaforme;

3 per Fabbro;

9 per Muratore;

6 per Falegname;

1 per Esploratore equestre;

1 per Artigliere equestre.

1.554 posti nella Marina militare

1.130 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM);

424 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP).

786 posti nell’Aeronautica Militare

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare alle selezioni pubbliche, sono necessari i requisiti indicati: aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 30° anno; diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media); idoneità psico-fisica e attitudinale per l’impiego nelle Forze Armate in qualità di volontario/a in servizio permanente esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.

Il termine per inviare le candidature è il 2 marzo 2024. Per consultare il bando completo ed inviare la domanda di ammissione clicca qui.

