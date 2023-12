35enne arrestato per furto in abitazione dai Carabinieri di Portonovo

Portonovo (BO): I Carabinieri della Stazione di Portonovo hanno arrestato un 35enne rumeno per furto in abitazione in concorso.

È successo alle ore 13:40 del 27 dicembre 2023, quando i Carabinieri della Centrale Operativa di Imola hanno ricevuto la telefonata di un cittadino che riferiva di essersi messo all’inseguimento di un autocarro con due soggetti a bordo che aveva sorpreso a rubare del materiale ferroso nell’abitazione di suo cognato, situata nelle campagne di Castel Guelfo. Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Portonovo hanno intercettato il veicolo in fuga nei pressi di Medicina, identificando i due soggetti che si trovavano a bordo: il conducente, 35enne rumeno e il passeggero, 17enne italiano, entrambi residenti in Provincia di Rovigo. La refurtiva è stata recuperata dai Carabinieri e restituita al legittimo proprietario, mentre l’autocarro, intestato a un altro rumeno, anche lui residente in provincia di Rovigo, è stato sequestrato. Dopo aver ricostruito i fatti e raccolto la testimonianza del cittadino che aveva telefonato al 112, i Carabinieri hanno arrestato il 35enne, mentre il 17enne è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 35enne è stato trattenuto dai Carabinieri in attesa di processo con Giudizio direttissimo. Il 17enne, invece, è stato affidato a un parente che, informato della situazione dai Carabinieri, si è presentato in caserma.