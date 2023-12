3ª edizione dell’Arezzo Wild Trail Running: ad Arezzo si corre il Campionato Nazionale CSI

Sono 150 i runner CSI iscritti all’appuntamento tricolore nel parco cittadino di Villa Severi. Tre diverse distanze: la Wild Marathon da 43 km, il Wild Trail da 23 km e l’S-Trail da 13 km

Arezzo – La chiamano “corsa in natura”. Sarà una fine settimana all’insegna del Trail Running per il territorio aretino, che domenica 10 dicembre ospiterà la terza edizione dell’Arezzo Wild Trail, gara valida come Campionato Nazionale di specialità.

Partenza e ritrovo prima del via in uno dei polmoni verdi cittadini, il parco di Villa Severi, con il numero record di partecipanti iscritti: ben 500, di cui 150 tesserati del CSI, in maggioranza dal Centro e Nord Italia, in corsa per il titolo nazionale.

Anche nel 2023, dopo il positivo esordio di un anno fa, la manifestazione è organizzata dal Centro Sportivo Italiano in collaborazione con l’ASD Trail Running Project, il CSI Toscana, il CSI di Arezzo e con il patrocinio del Comune di Arezzo.

L’evento – corsa agonistica in ambiente naturale – si svolgerà su tre distanze: la Wild Marathon di 43 km (start alle ore 08:00), il Wild Trail di 23 km e il Wild S-Trail da 13 km, che partiranno invece alle ore 09:30.

In più, torna la possibilità di effettuare un Walk Trail, ossia una camminata guidata di natura ludico-motoria di 13 km.

Nel percorso della maratona, le strade si dislocheranno in gran parte nel territorio comunale della città di Arezzo e saranno per il 99% off road (sentieri, strade bianche, mulattiere), raggiungendo un’altitudine di 954 metri (Alpe di Poti). In questa specialità i record da battere sono quelli registrati nel 2022 da Giovanni Nucera (maschile), con 03:41:52, e da Giovanna Puma (femminile), con 04:39:29. Anche nella 23 km i best time risalgono ad un anno fa e portano la firma di Giacomo Forconi, con 01:51:58, e di Pina Deiana, con 02:10:54. Infine, l’S-Trail registra i primati del 2019: con 01:00:39 di Alessandro Mezzetti e con 01:07:16 ancora di Pina Deiana.

Il ritiro dei pettorali è previsto sabato 9 dicembre dalle ore 15:00 alle 18:30 nel Parco di Villa Severi e anche nella mattinata domenicale fino a 40 minuti dalla prima partenza.

«Dopo aver presentato l’impegno del 2022, siamo contenti nuovamente di ospitare questo evento», sottolinea Lorenzo Bernardini, Presidente del CSI di Arezzo: «Il Comitato è impegnato a tutto tondo per garantire la buona riuscita di un evento nazionale che ci rende orgogliosi. I numeri confermano il lavoro che stiamo portando avanti con Gennaro De Rosa, Presidente dell’ASD Trail Running Project, per sensibilizzare il territorio alla disciplina del Trail Running. Ringraziamo la Presidenza nazionale del CSI per aver concesso ad Arezzo ancora la possibilità di portare avanti tale circuito».

Com. Stam. + foto CSI