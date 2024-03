8 marzo 2024 | Castel Guelfo The Style Outlets celebra le donne con fiori e omaggi in store

I centri The Style Outlets di Vicolungo e Castel Guelfo hanno scelto fiori, arte e omaggi speciali in store per celebrare le donne in occasione della ricorrenza dell’8 marzo.

Per questa giornata importante, infatti, gli Info Point di Vicolungo e Castel Guelfo si trasformeranno in profumatissimi fiorai, dove le clienti saranno omaggiate con un rametto di mimosa preparato appositamente per loro.

Non solo, l’Info Point di Vicolungo The Style Outlets diventerà anche la casa di FRAU-DONNA, la rassegna espositiva dedicata alla figura femminile dell’artista novarese Antonio Spanedda che rimarrà nel centro fino al 31 marzo. Le opere raccontano come le donne desiderino cambiare il mondo e ribadiscono l’importanza del contributo delle donne stesse alla nascita di una nuova società fondata sul benessere. I lavori artistici sono nati da un dialogo reale che l’artista ha avuto con più di 250 donne di 19 nazionalità differenti nel corso di una serie di workshop organizzati a partire dal 2018 tra Italia e Germania. Lo stile è quello dell’Arte Relazionale, che ripensa le figure dell’artista, dell’opera e del pubblico fruitore, ricercando l’origine di una creatività collettiva e condivisa da esprimere attraverso nuove pratiche, tecniche e finalità.

Infine, a tutte le donne, alcuni negozi dei centri, tra cui Erbolario,Rebel Queen, Medi-Market e Thun (solo a Castel Guelfo), riserveranno omaggi e promozioni speciali. Per usufruirne, è necessario ritirare un voucher presso l’Info Point*.

*Maggiori informazioni sono disponibili sui siti dei centri: Vicolungo The Style Outlets e Castel Guelfo The Style Outlets.

Vicolungo e Castel Guelfo The Style Outlets mettono a disposizione un servizio navetta gratuito in partenza da Milano e Torino per il centro di Vicolungo e da Bologna e dalla stazione di Castel S. Pietro Terme per il centro di Castel Guelfo. Il servizio navetta da Milano all’outlet di Vicolungo si è da poco arricchito con nuova fermata presso la stazione FFSS di Novara ed è attivo dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi.

