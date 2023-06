A Carlo Alberto Senigagliesi (Skoda Fabia Rally2) il 15° Rally di Reggello – Città di Firenze

Il pilota portacolori di Dimensione Corse conquista la sesta vittoria in carriera sull’asfalto del Valdarno fiorentino, al rientro dopo otto mesi di inattività sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MM Motorsport. A completare il podio le Skoda Fabia di Roberto Cresci e Roberto Tucci, rispettivamente seconda e terza.

Reggello (Firenze) Sono Carlo Alberto Senigagliesi e Marco Lupi i vincitori del 15° Rally di Reggello – Città di Firenze. L’equipaggio portacolori della scuderia Dimensione Corse, in gara sulla Skoda Fabia Rally2 Evo schierata dal team MM Motorsport, ha prevalso al termine di due giorni di gara e nove prove speciali “disegnate” dagli organizzatori di Reggello Motor Sport in concerto con Aci Firenze, tratti che hanno interessato il Valdarno fiorentino. Un confronto acceso, fatto di botta e risposta tra l’aretino Roberto Cresci, leader fino all’ottava prova speciale ed il vincitore, tornato alle competizioni dopo otto mesi di inattività. A decidere la gara è stata la penultima prova speciale, la “Gaville”, teatro del terzo primato personale di Carlo Alberto Senigagliesi e dell’errore costato la leadership a Roberto Cresci, attardato da una errata impostazione all’entrata di una chicane costata sei secondi di ritardo dal diretto avversario. Per Cresci, affiancato da Fabio Ciabatti in una gara valida come test in vista del prossimo impegno di International Rally Cup, il Rally Internazionale Casentino, due giorni di buone sensazioni al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo. Una pronta reazione ad un testacoda accusato sulla terza prova speciale – costato oltre diciassette secondi di ritardo dal primo tempo di prova – è stata espressa da Roberto Tucci, terzo assoluto sulla Skoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Sauro Farnocchia. Per il pilota di Venturina, il Rally di Reggello è valso il terzo podio stagionale.

In quarta posizione assoluta hanno concluso Fabio Pinelli e Michelangelo Mancini, con il pilota che si è reso protagonista di una condotta crescente al volante della Hyundai I20 R5, vettura che ha preceduto la Skoda Fabia Rally2 di Marco Ramacciotti e Filippo Caturegli, con il pilota che ha concretizzato l’obiettivo prefissato ovvero accrescere il livello di feeling con la vettura turbocompressa, conosciuta sulle strade del Rally Il Ciocco. Sesta piazza per Nicola Fiore, tornato alla collaborazione con David Castiglioni a distanza di nove anni dall’ultima occasione. Il pilota fiorentino ha regalato continuità alla sua attività sportiva, sulla Skoda Fabia Rally2 Evo del proprio team, Autosole 2.0. Alle sue spalle hanno concluso, settimi, Federico Zelko e Andrea Cerbai, con la loro Skoda Fabia Rally2 a precedere quella portata in gara da Paolo Anselmi e Andrea Nardini, con il pilota che ha prevalso nel confronto Over 55. A chiudere la top-ten la Skoda Fabia Rally2 di Davide e Andrea Giordano seguita dalla “primadonna” tra le vetture a due ruote motrici, la Peugeot 208 Rally4 di Roberto Vescovi e Giancarla Guzzi, i campioni in carica della Coppa Rally di Zona 6. Vincitrice del confronto femminile è stata Susanna Mazzetti, su Skoda Fabia Rally2.

A vincere il Rally di Reggello Storico – Coppa Città dell’Olio sono stati Tommaso Fantei e Giovanni Guerzoni, su una Volkswagen Golf di 3° Raggruppamento. In seconda posizione la Volkswagen Golf – ma di 4° Raggruppamento – portata in gara da giovani sammarinesi Mattia e Nicolò Brigliadori, vettura seguita dalla Autobianchi A112 di Massimiliano Fognani e Leonardo Pasquini. Grande commozione, alla partenza del Rally di Reggello Storico, legata al ricordo di Francesco Sammicheli, indimenticato copilota interprete del panorama storico ed “anima” di Reggello Motor Sport. Proprio Fognani, che per anni ha condiviso l’abitacolo della sua vettura con Francesco Sammicheli, ha voluto dedicare all’amico scomparso la propria partecipazione alla gara, concretizzata con un soddisfacente podio assoluta ed una seconda posizione di 3° Raggruppamento. In memoria di Francesco Sammicheli è stato istituito un trofeo, legato al miglior tempo espresso dal confronto storico nella prova inaugurale, fatto registrare dalla Volkswagen Golf di Tommaso Fantei e Giovanni Guerzoni.

Nella foto (free copyright Amicorally): la Skoda Fabia Rally2 Evo del vincitore, Carlo Alberto Senigagliesi.

