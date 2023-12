COMPAGNIA BIT e DPM Produzioni presentano A Christmas Carol Musical L’incantevole e Magico Musical di Natale liberamente tratto dal romanzo di Charles Dickens scritto e diretto da Melina Pellicano musiche di Stefano Lori e Marco Caselle – liriche di Marco Caselle

Coreografie Melina Pellicano Scene di Alessandro Marrazzo e Francesco Fassone Costumi Marco Biesta Effetti speciali e Disegno luci Alessandro Marrazzo Disegno suono Emilio Rossi Arrangiamenti e produzione musicale Stefano Lori Figurazioni Tip Tap Davide Accossato Trucco Vanessa Ferrauto

Direzione di produzione Chiara Marro Progetto video e grafico Riccardo Antonino “Robin Studio”

Produzione: DPM Produzioni Srls Organizzazione generale e Marketing Italia Show Auditorium della Conciliazione 8-10 dicembre 2023

La Compagnia Bit ritorna in scena con A Christmas Carol Musical opera originale, definito dal pubblico “lo spettacolo di Natale italiano da non perdere”. Dopo gli straordinari numeri raggiunti nelle scorse stagioni (100.000 spettatori superati, 85 repliche – di cui 70 Sold out, 3 standing ovation) ritorna per il sesto tour a grande richiesta in tutta Italia.

Il più famoso romanzo di Natale di Charles Dickens, adattato per il teatro musicale da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, è pronto a far sognare adulti e bambini. Sul palco nel ruolo di Ebenezer Scrooge, Fabrizio Rizzolo e un cast artistico di oltre 20 elementi, effetti speciali curati da Alessandro Marrazzo, musiche originali, 150 costumi ed imponenti scenografie.

Melina Pellicano, regista e autrice del libretto nell’adattamento al musical ha voluto essere il più fedele possibile al romanzo perché la scrittura di Dickens si mostra già di per sé molto teatrale.

Il vecchio Ebenezer Scrooge, dopo la morte del suo socio d’affari Jacob Marley, continua a condurre il suo banco d’affari con cinica avarizia rifuggendo da ogni rapporto umano e affamando il suo sfortunato impiegato Bob Cratchit. Scrooge odia il Natale e nemmeno l’invito a cena di suo nipote riesce a fargli cambiare idea. La notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo defunto socio Jacob Marley che gli annuncia la visita di tre spiriti. Lo spirito dei Natali passati gli mostra gli errori della sua vita passata, lo spirito del Natale presente gli fa vedere la felicità che il Natale genera, mentre lo spirito dei Natali futuri gli mostra il suo orrendo destino qualora non modificasse la vita che ora conduce. Dopo la visita degli spiriti Scrooge si risveglia la mattina di Natale profondamente cambiato nell’anima, aprirà finalmente i suoi occhi a sentimenti di generosità e amore.

D’ora in poi non mancherà mai di festeggiare il Natale e non perderà nessuna occasione per fare del bene.

Scrooge compie una trasformazione, un cambiamento importante la notte della vigilia di Natale.

Il Natale può essere un’occasione in cui potersi fermare a riflettere, un momento per porsi in maniera propositiva verso il cambiamento. Diventa un’occasione per un coraggioso atto di trasformazione, che ognuno di noi vorrebbe fare, ma che spesso dimentica.

NOTE DI REGIA

La solitudine di Scrooge e la sua ricchezza economica sono in contrapposizione con la serenità della famiglia e la modesta situazione sociale degli altri personaggi.

La ricchezza d’animo e il coraggio di far fronte ad una situazione poco agiata sono la vera ricchezza.

È un concetto vecchio, ma assolutamente attuale.

C’è qualche differenza nella vicenda e nei personaggi – dichiara la regista – ma sempre nel rispetto del racconto originale e nello spirito di Dickens. Questo è stato voluto ed è un piccolo modo personale per rendere omaggio allo scrittore.

Ho scelto di aprire lo spettacolo con il monologo e la canzone del piccolo Tim (il figlio piccolo di Bob Cratchit, impiegato di Scrooge), per affidare ad un bambino il compito di spiegare “come stanno veramente le cose”, per spiegare al pubblico il punto di vista di un bambino che guarda al mondo con occhi limpidi e senza giudizio. Tiny Tim racconta infatti che Scrooge “non è capace di sorridere ed è sempre in collera con chiunque gli rivolga la parola”, ma che in realtà “è soltanto solo” e nessuno dovrebbe rimanere solo a Natale.

Tournée 2023 – 2024

8.12 ROMA Auditorium Conciliazione ore 17,00

9.12 ROMA Auditorium Conciliazione ore 17,00 e 21,00

10.12 ROMA Auditorium Conciliazione ore 15,00

16.12 SAN BENEDETTO DEL TRONTO Palariviera ore 21,00

17.12 PESCARA Teatro Massimo ore 17,00 e 20,30

19 e 20.12 TORINO Teatro Alfieri ore 21,00

22.12 PIACENZA Teatro Politeama ore 17,00 e 21,00

23.12 MILANO Teatro Carcano ore 17,00 e 21,00

24.12 MILANO Teatro Carcano ore 17,00

25.12 MILANO Teatro Carcano ore 21,00

26.12 MILANO Teatro Carcano ore 15,00 e 18,00

27.12 VARESE Teatro di Varese ore 21,00

29.12 FERRARA Teatro Nuovo ore 17,00 e 21,00

5.06 TRENTO Auditorium Santa Chiara ore 17,00 e 21,00

6.06 MANTOVA PalaUnical ore 21,00

IL CAST ARTISTICO 2023/2024

Ebenezer Scrooge – Fabrizio Rizzolo

Fantasma di Jacob Marley e Ebenezer Scrooge giovane – Marco Caselle

Spirito del Natale passato e Todd – Maurizio Misceo

Spirito del Natale presente e Dick Wilkins – Salvo Montalto

George Fezziwig e Joe – Stefano Saccotelli

Anna Fezziwig e signora Dilber – Luisa Trompetto

Mina – Noemi Garbo

Fred e ensemble – Jacopo Siccardi / Leonardo Pesucci

Bob Cratchit – Andrea Zuliani / Alessandro Germano

Rose Cratchit – Isabella Tabarini

Tim Cratchit – Stefano Nardin / Andrea Fratoni

Peter Cratchit e ensemble Riccardo Bodini / Alessio Ruzzante

Martha Cratchit e ensemble – Francesca Canova

Fan e Belinda Cratchit – Emma Para / Iotti Marta / Luna Massari / Viola Martinotti / Sabina Cattaneo Della Volta

Nicholas Cratchit e Ebenezer Scrooge Nicolo Scipioni / Gregorio Cattaneo Della Volta

Marito Mina e ensemble – Antonino Montalbano

Eloise e ensemble – Marianna Bonansone / Emanuela Collura

Loren e ensemble – Silvia Zatti

Con la partecipazione di un Cast Junior attori e comparse

AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE

via della conciliazione, 4, roma

Rivendite online ticketone e in biglietteria

prezzi biglietti da 57€ a 23€

Trailer https://www.youtube.com/watch?v=_isux_dexG4&t=14s

Teaser: https://youtu.be/O7mz_Ccv4WU

Sito web: www.achristmascarolmusical.it

Facebook: www.facebook.com/achristmascarolmusical Compagnia Bit: www.compagniabit.com

