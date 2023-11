A Radicepura l’albero di Carrubo, musica e passeggiate notturne per festeggiare il 21 novembre

La giornata nazionale degli alberi sarà l’occasione per assegnare il premio Gardenia Giarre – La Fondazione Radicepura celebra il 21 novembre, giornata nazionale degli alberi, attraverso la piantumazione delle piante di Carrubo, un gesto che unirà simbolicamente il giardino della Kolymbethra e quello di Radicepura, valorizzando il patrimonio arboreo di cui i due luoghi sono custodi.

Il carrubo è la pianta simbolo di questa edizione, albero sempreverde che da secoli rappresenta una delle icone dell’isola, chiamata anche “pianta della sopravvivenza”, ed esprime lo spirito del festival che intende dare rilievo all’elemento botanico, a quelle varietà resistenti anche alle condizioni climatiche più difficili, capaci di essere non solo ornamento, ma anche nutrimento, una pianta completa e complessa, vera alleata dell’uomo.

Le celebrazioni inizieranno la mattina del 21 novembre al Giardino della Kolymbethra, Bene gestito dal Fondo per l’Ambiente Italiano all’interno della Valle dei Templi di Agrigento, con Antonio Perazzi, direttore artistico del Radicepura Garden Festival, che donerà e pianterà un esemplare di carrubo. Continueranno poi al Radicepura Garden Festival con due appuntamenti: passeggiata notturna alla scoperta degli alberi rari e dei giardini del parco accompagnati da Antonio Perazzi. In questo contesto sarà anche assegnato il premio Gardenia al giardino che ha avuto la migliore evoluzione durante i sei mesi del festival. La giornata si concluderà con il concerto di Matteo Musumeci Pentagramma Cromatico: la musica, una selezione di successi scritti dal compositore, tra i più apprezzati nel panorama musicale internazionale, per il teatro di prosa, il cinema, musica da camera e brani sinfonici rivisitati, sarà accompagnata dalla proiezione di bozzetti realizzati in estemporanea dal pittore Lorenzo Guarnera, uno spettacolo unico in cui le note prenderanno vita grazie alle illustrazioni ispirate dalla musica del maestro. L’evento rientra nell’ambito del ciclo di eventi Teatro in giardino.

Tra i brani in programma: il quintetto SUD che attraverso i suoi temi – come ritmo, gioia, preghiera – descrive tutti gli stati d’animo del Sud, qualsiasi sud del mondo; fa eco “Mediterranea” ed il “Il Mare” tratta dallo spettacolo “ Classe di Ferro” e ancora le musiche di scena di spettacoli scritti da Andrea Camilleri, “Stormy time” trascrizione per ensemble dalla Sinfonia num. 1 detta Stormy Time – Sinfonia senza tempo. Le musiche saranno dirette ed eseguite al pianoforte da Matteo Musumeci insieme all’ensemble composto da strumentisti appartenenti all’orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania: il quintetto d’archi Sikelikos (Alessandro Cortese e Antonio D’Amico violini, Aldo Randazzo viola, Gerardo Maida violoncello, Giuseppe Giacalone contrabbasso) il clarinettista e sassofonista Gaetano Cristofaro, batteria e percussioni Giovanni Caruso, ognuno dei quali vanta un brillante percorso artistico e da anni preziosi compagni di “viaggio” del compositore.

Lo spettacolo è stato organizzato dalla Fondazione Radicepura con il patrocinio dell’Assessorato allo sport turismo e spettacolo della Regione Sicilia e si inserisce nel palinsesto di appuntamenti del Radicepura Garden Festival nel Parco Botanico Radicepura.