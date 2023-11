A Sicilia Outlet Village l’accensione dell’albero di Natale e gli esclusivi black days

Enna – Con il mese di novembre è arrivato il momento di pensare seriamente al guardaroba invernale. Sicilia Outlet Village, con 140 boutique dei marchi più prestigiosi, è la meta perfetta per vivere un’esperienza di shopping unica riuscendo ad offrire ai suoi visitatori, allo stesso tempo, una location esclusiva, i migliori brand nazionali ed internazionali a prezzi scontati, servizi esclusivi e punti ristoro selezionati.

Novembre si apre all’insegna di un calendario di eventi, attività d’intrattenimento ed imperdibili promozioni, il tutto facilmente raggiungibile dalle principali destinazioni dell’isola siciliana, grazie alla posizione privilegiata dell’Outlet Village che si trova nel cuore della Regione, sull’autostrada che collega Catania e Palermo. Nell’esclusiva cornice di Sicilia Outlet Village, infatti, a partire da lunedì 6 novembre sino a domenica 19 prende il via la Winter Icons, una settimana dedicata all’abbigliamento invernale con collezioni accuratamente selezionate dai brand, per prepararsi alla stagione fredda con stile.

Nel weekend del 11 e 12 novembre, si potranno personalizzare, gratuitamente, tutti i must dell’inverno acquistati presso Sicilia Outlet Village. Sarà possibile decorare i propri acquisti con i ricami e le applicazioni di Gianluca @Aracne.co. Abbinamenti inaspettati, realizzati a mano, renderanno ogni capo acquistato unico ed irripetibile.

Non solo tanta moda, ma anche beauty. Il Village, infatti, amplia ulteriormente la sua offerta con una nuova importante aggiunta alla sua prestigiosa selezione, The Cosmetics Company Store, parte di Estée Lauder Company, che offre un’ampia varietà di prodotti per la cura della pelle, per il make-up e l’hair-care, oltre ai profumi più amati. Proprio nella giornata di sabato 11 novembre, alle ore 11, e in occasione del nuovo opening, tutti gli ospiti potranno ricevere un omaggio esclusivo e irripetibile.

Inoltre, per dare inizio al periodo dell’anno più amato da grandi e piccini, sabato 11 novembre alle ore 17:00 all’Outlet Village si celebrerà il momento più simbolico e spettacolare che segna l’apertura del Natale con l’attesa accensione dell’albero di Natale accompagnata da una speciale esibizione con 12 performers che daranno vita allo show “A Christmas Journey”. Uno spettacolo unico ed emozionante che trasporterà magicamente gli ospiti nel pieno dello spirito natalizio con danza, musica e suggestivi giochi di luce. Lo show terminerà con la presenza di un ospite speciale: Babbo Natale, insieme ai suoi aiutanti, concluderà l’esibizione con la tanto attesa accensione delle luci natalizie.

Nell’esclusiva cornice del Outlet Village siciliano, reso ancora più suggestivo in questo periodo dalle luci natalizie, prendono il via i Black Days, dal 23 al 27 novembre, duranti i quali sarà possibile fare shopping con ulteriori sconti fino al 50% sui già vantaggiosi prezzi outlet. Lo shopping di qualità diventa così ancora più conveniente: è il momento migliore per poter rinnovare il proprio guardaroba con capi firmati a prezzi incredibili e cominciare a pensare ai propri regali di Natale. Un’occasione da non perdere per tutti i fashion-addicted, famiglie e curiosi.

Per rendere ancora più esclusiva l’esperienza di shopping presso il Village, è a disposizione un servizio di accoglienza multilingue a cui rivolgersi per qualsiasi tipo di informazione o per attivare anche lo speciale servizio HANDS FREE SHOPPING, che permetterà di lasciare i propri acquisti presso l’Info Point del Village per continuare il proprio shopping in totale libertà senza l’ingombro degli acquisti che saranno poi ritirati al momento della partenza.

Dotato di una posizione privilegiata nel cuore della Regione, Sicilia Outlet Village si è consolidato negli anni come vera e propria shopping destination capace di attrarre e soddisfare un’ampia clientela locale ed internazionale e diventando una meta di riferimento per lo shopping, durante tutto l’anno.

Giorni ed Orari di Apertura:

7 giorni su 7, dalle ore 10:00 alle ore 20:00

Aperture straordinarie:

25-26 novembre dalle 10:00 alle 21:00

Sito web: www.siciliaoutletvillage.com

Instagram: @siciliaoutletvillage