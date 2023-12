A Siracusa l’assemblea di “Articolo 9” sul tema “La Cultura nella Costituzione” e sulle politiche in Sicilia in favore del patrimonio culturale

Sabato 9 dicembre, alle 11, a Siracusa, a Palazzo Francicanava, (in via Landolina 5) è in programma l’Assemblea annuale di Articolo 9. Il tema della edizione 2023 sarà quello della Cultura nella Costituzione Italiana.

Si affronteranno i temi delle politiche culturali così come previste dalla Costituzione e le buone pratiche in Sicilia, con riferimento alle specificità statutarie siciliane, ai Parchi Archeologici, ai luoghi Antichi di spettacolo, alla tutela del paesaggio e della biodiversità.

Sono previsti interventi di Fabio Granata, Alberto Samonà, Fulvia Toscano, Daniele Tranchida, Pierangelo Grimaudo, Vicky Di Quattro, Valeria Told, Sergio Cilea, Rita Insolia, Marco Mastriani, Michela Bottino, Francesco Rovella, Carlo Castello e altri.

Saranno ospiti d’onore il grande regista Peter Stein, estensore insieme a Fabio Granata della proposta di inserimento nella W.H.L. Unesco delle Rappresentazioni Classiche, e l’attrice Maddalena Crippa, protagonista della scena teatrale italiana ed europea

L’Assemblea sarà aperta alla cittadinanza e agli operatori culturali. L’ingresso è libero.

“L’incontro di sabato – sottolineano Fabio Granata, assessore alla Cultura della Città di Siracusa, e Alberto Samonà, già assessore regionale ai Beni Culturali e attuale componente del Cda del Parco archeologico del Colosseo – è un’occasione importante per ricordare il valore dato dalla Costituzione Italiana al patrimonio culturale e anche per sottolineare l’attuale situazione siciliana, alla luce delle politiche messe in atto negli anni per i beni culturali, per le arti e per il paesaggio. Riteniamo che dal confronto di sabato con i vari operatori, artisti e intellettuali che saranno presenti, possano uscire proposte concrete sui temi della Cultura e della valorizzazione del nostro patrimonio”.

Com. Stam. + foto