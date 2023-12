A Terrasini l’albero di Natale è rosa a sostegno delle donne. L’accensione nel giorno dell’Immacolata

Da ieri sera alle ore 20 – come da tradizione nel giorno dell’Immacolata – l’accensione del singolare albero di Natale, tutto in rosa, in Piazza Duomo a Terrasini. Cuoricini, stelline, e poi le faccine di Barbie, gli occhiali da sole e i rossetti in gomma eva glitterata, tutto in stile Barbie, sono gli addobbi realizzati da un gruppo di cittadini dell’Associazione Arcobaleno su suggerimento e idea dell’Assessore alla Cultura e al Turismo, Vincenzo Cusumano.

“Volevamo dare un segnale pro donne- dichiara l’Assessore Cusumano- in questo momento storico in cui secondo noi ce n’è proprio bisogno. Lo abbiamo fatto in allegria, facendo riferimento al modo di vedere Barbie nel 2023- così come raccontato nel film uscito quest’anno- ovvero una donna indipendente, emancipata, autodeterminata, capace di esprimere i propri talenti e di realizzare se stessa nella società”.

“Come da tanti anni a questa parte- continua- essenziale per dare forma all’idea iniziale, è stato il contributo e il lavoro degli uomini e delle donne dell’Associazione Arcobaleno, che hanno lavorato fin dal mese di ottobre presso il centro diurno di Terrasini”.

Una trentina le persone che hanno messo mano alla costruzione della base dell’albero e alla lavorazione degli addobbi, mentre all’allestimento delle luci ha pensato Nuccio Anselmo, cittadino terrasinese attivo nonché Direttore artistico del Terrasini Opera Festival e del Sicilia Classica Festival.

“Siamo molto felici del risultato finale- dichiarano Nuccio Anselmo e Agata D’Anna, che è Presidente dell’Associazione Arcolbaleno- all’inizio si era pensato ad un tema più specifico contro la violenza sulle donne, ma crediamo che lanciare un messaggio positivo abbia ancora più senso e valore, specie nel periodo più magico dell’anno qual è il Natale. Quest’anno, dunque, il nostro Natale è rosa, speriamo che il messaggio arrivi”.

Hanno contributo alla realizzazione dell’albero: Roberto Aluia, Agata D’anna, Nadia Saputo, Paolo Cilluffo, Patrizia Finazzo, Antonella Serra, Giuseppe Russo, Antonella Biondo, Gino Maniaci, Francesca Palazzolo, Antonio Sparacio, Pinella Munacò, Matteo Maniaci, Franco, Veronica e Francesca Pellerito, Chiara Maniaci , Giulia Comella, la ditta Giuseppe Ventimiglia e FormalaV.

di Pamela Giampino