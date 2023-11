A Vicolungo The Style Outlets torna la mostra “NAïF ARTE NEL VETRO” di Alfredo Vallese

20 novembre 2023. Dal 26 novembre al 10 dicembre, presso la Sala Civica a Vicolungo The Style Outlets, i visitatori possono tornare ad ammirare le opere di Alfredo Vallese, artista novarese, conosciuto e affermato esponente della corrente del “naïf jugoslavo”.

La rassegna espositiva, presentata per la prima volta nel centro lo scorso anno e patrocinata dal Comune di Vicolungo, raccoglie numerose opere realizzate con la particolare tecnica dell’olio su vetro, caratteristica distintiva dei lavori dell’artista. Al centro dei dipinti di Vallese si collocano il mondo contadino, antico e saggio, con i suoi abitanti dediti al duro lavoro nei campi, la natura, spesso bizzarra, che muta al passaggio da una stagione all’altra e gli animali.

Il colore, usato in modo anti-naturalistico in perfetto stile naïf, ricopre un ruolo di primaria importanza. L’artista, infatti, esterna i propri sentimenti alternando una vasta gamma di colori, dai più accesi come i rosa e i verdi per esprimere l’armonia, a colori più cupi come il viola e i vinaccia per fare emergere il mistero, fino ai gialli per trasmettere la gioia. Anche i giochi di luci e ombre che contraddistinguono i dipinti sono una componente fondamentale degli stessi in grado di suggestionare chi li ammira. Ciò è enfatizzato dall’utilizzo del vetro come supporto che, con la sua trasparenza e luminosità, dona alle opere una loro mobilità interna capace di evocare forti emozioni.

Per Vicolungo The Style Outlets, outlet gestito dal leader europeo di settore NEINVER, l’organizzazione di questo tipo di eventi si inserisce in una più ampia strategia di collaborazione costante con il territorio e di valorizzazione della sua collettività.

ORARI APERTURA MOSTRA

Sabato, domenica e festivi dalle 15.00 alle 18.30

Da lunedì a giovedì solo su appuntamento al numero 338 3930141

