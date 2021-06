Dal 2 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “AEROPLANO” (Duemme musica), il nuovo singolo di GIANCARLO PIZZI.

Aeroplano è un brano nato dall’esigenza di comunicare che, arrivati a un certo punto della vita, si sente la necessità di circondarsi di persone sincere e amici veri, gli unici autentici passeggeri da portare a bordo, appunto, dell’aeroplano. Come in qualsiasi grande viaggio, in questo caso la vita, ci lasciamo sempre qualcosa o qualcuno alle spalle ed è giusto che esso rimanga nel passato.



Spiega l’artista a proposito del brano: «Ogni mio brano nasce dall’esigenza di scrivere e comporre. “Aeroplano” è stato scritto in una notte, cercando quelle poche parole in fondo alle mie fasi meditative. Come tutto l’album, è stato scritto abbracciando la solitudine, una condizione che, secondo il mio punto di vista, può dare molto a ogni individuo. “Aeroplano” è stata registrata per metà in Nuova Zelanda, facendo la parte ritmica con Michael Barker e terminando poi le registrazioni nel Verde studio di Marco Fabi a Roma. Spero che questo brano sia utile a qualcuno (come dice Max Gazzè: “una musica può fare”), che possa avere qualche spunto riflessivo e che trasmetta forza, positività e coraggio.»



Il video è stato girato in un posto non lontano da Sulmona, sul Monte Playa di Introdacqua. Simbolicamente, il monte ha un logo che trae spunto grafico dal tracciato delle mura megalitiche situate sulla cima. Si tratta di due cerchi concentrici che sono anche, casualmente, il simbolo del disco OPEN di Giancarlo Pizzi. Nell’interno della stanza di legno “K2”, c’è un aeroplano in volo legato ad un filo sottile che, metaforicamente, descrive il viaggio. In ogni grande viaggio può esserci una destinazione, ma l’essere appesi ad un filo rappresenta il rischio o l’instabilità, parte dell’esistenza umana e vero carburante della vita.

Biografia

Giancarlo Pizzi nasce a Tocco Casauria il 6 marzo 1982 e vive a Sulmona, in provincia di L’Aquila. All’età di 16 anni inizia a suonare la chitarra e si avvicina alla scrittura, alla composizione e al canto. Terminati gli studi scolastici, parte per gli Stati Uniti per stabilirsi per un periodo nel New Jersey dal nonno materno, ma sente presto la necessità di guardare altrove, andando alla scoperta di nuovi posti e nuove culture. Più avanti decide di tornare in Italia nella sua attuale città, Sulmona. Nel 2014, frequenta il corso autori nella scuola di Mogol al Centro Europeo Tuscolano per migliorare tutti gli studi fatti da autodidatta. Nel 2016 riceve il premio “miglior musica” all’Augusto D’Aolio con il brano “Matrimonio di routine”. È in attesa di pubblicare, insieme al batterista Giovanni “Bull” D’Ambrosio, il suo primo progetto discografico da solista chiamato”Open”, registrato nel Verde Studio di Marco Fabi con le preziose collaborazioni dell’ex batterista dei John Butler trio Michael Barker e il cantautore di Artena Luca Carocci. Il 30 giugno 2021 esce il suo nuovo brano, “Aeroplano”, disponibile in rotazione radiofonica dal 2 luglio.

